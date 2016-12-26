27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hayvan kostümü giyen hayvanseverler Aralık'ta denize girdi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 14:56
Hayvan kostümü giyen hayvanseverler Aralık'ta denize girdi
Hayvan kostümü giyen hayvanseverler Aralık'ta denize girdi
- Didim'de geleneksel hale gelen Sokak Hayvanları Etkinliği Bu Yılda Yapıldı


Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim'de "Hayvansever Gönüllüleri" adını veren ve aralarında ilçeye yerleşik yabancı uyrukluların da bulunduğu bir grup, Geleneksel olarak her yıl Aralık ayında sokak hayvanları yararına gerçekleştirdikleri denize girme etkinliği Altınkum Plajı'nda yapıldı. Etkinlik sonrası sokak hayvanları için 2. el giysi satışı yapıldı ve bağış toplandı.
Didim'de Geleneksel hale gelen sokak hayvanları için Aralık ayında denize girme etkinliği bu yılda yapıldı. Aralık ayının son günlerini yaşadığımı şu günlerde Altınkum'daki bir kafede bir araya gelen ilçedeki yerleşik uyruklu yabancı ile Türk vatandaşları tasarladıkları hayvan kostümleri ile Altınkum plajında denize girdi.

Sokakta yaşayan hayvanlar yararına gerçekleşen etkinliğe aralarında Türk, İngiliz, İskoç ve İrlandalıların bulunduğu grup katıldı. İlçede havanın da güzel olmasıyla birlikte grup üyeleri hep birlikte denize koştular. Yaklaşık 15 dakika suda kalan grup izleyicilerin alkışları eşliğinde denizden çıktı.
Giydiği köpek figürüyle etkinliğe katılarak destek olan Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Naşit Oskay, sahipsiz sokak hayvanları için 9 yıldır bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Bu etkinlikle sokak hayvanlarına ve barınakta yaşayan hayvanlara değer katıldığını belirten Oskay, "Kış ayları sahipsiz hayvanlar için zor geçiyor. Kış ortasındaki bu etkinlikte insanlar, hayvanlarla ilgilenerek hem kendileri mutlu oluyor hem de o canlıların kendilerinden farklı olmadığına dikkat çekiyorlar. Ben şahsen burada olmakla çok özel bir mutluluk yaşadım. Sokak hayvanlarına daha sıcak, daha yakın olmak gerekir" dedi.
Kafede gerçekleşen 2. el giysi satışı ile etkinliğe katılanların bağışlarıyla toplanan paralar, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı öğrenildi.
(HÇ-MB-Y)

26.12.2016 14:59:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Arızalanan aracını onarmak isterken beton mikseri çarptı
YEREL

ARIZALANAN ARACINI ONARMAK İSTERKEN BETON MİKSERİ ÇARPTI
Otobanda durmaya çalışan kamyona TIR çarptı: 2 yaralı
YEREL

OTOBANDA DURMAYA ÇALIŞAN KAMYONA TIR ÇARPTI: 2 YARALI
&quot;Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir&quot; projesi
YEREL

"HALEP BİZDİR, HALEP BİZDENDİR, HALEP BİZİMLEDİR" PROJESİ
Sokak hayvanları için denize girdiler
YEREL

SOKAK HAYVANLARI İÇİN DENİZE GİRDİLER

Akaryakıt tankeri kazası güvenlik kamerasında
YEREL

AKARYAKIT TANKERİ KAZASI GÜVENLİK KAMERASINDA
Aydın'daki FETÖ soruşturmasında 166 kişi aranıyor
YEREL

AYDIN'DAKİ FETÖ SORUŞTURMASINDA 166 KİŞİ ARANIYOR
AYTO küresel gelişmeleri üyeleriyle birlikte değerlendirdi
YEREL

AYTO KÜRESEL GELİŞMELERİ ÜYELERİYLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRDİ
Efeler Belediyesi'nden Adnan Menderes Mahallesi'ne iki yeni park
YEREL

EFELER BELEDİYESİ'NDEN ADNAN MENDERES MAHALLESİ'NE İKİ YENİ PARK
Başkan Özakcan'a destek plaketi
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN'A DESTEK PLAKETİ
Aydın'da zirai don ve buzlanma riskine dikkat
YEREL

AYDIN'DA ZİRAİ DON VE BUZLANMA RİSKİNE DİKKAT
Şehit polislerin adı kütüphanelerde yaşatılacak
YEREL

ŞEHİT POLİSLERİN ADI KÜTÜPHANELERDE YAŞATILACAK
Efeler Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nde 'Söylevci' dönemi
YEREL

EFELER BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ'NDE 'SÖYLEVCİ' DÖNEMİ
Sökeli çocuklar yeni başkanlarını seçti
YEREL

SÖKELİ ÇOCUKLAR YENİ BAŞKANLARINI SEÇTİ
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden barınak açıklaması
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BARINAK AÇIKLAMASI
Aydın'da şehitlerin isimleri okul kütüphanelerinde yaşatılıyor
YEREL

AYDIN'DA ŞEHİTLERİN İSİMLERİ OKUL KÜTÜPHANELERİNDE YAŞATILIYOR
Kontrole Geldi, İkiz Bebek Sahibi Oldu
YEREL

KONTROLE GELDİ, İKİZ BEBEK SAHİBİ OLDU
Aydınlı dağcılar Sarıkamış zirvesinde
YEREL

AYDINLI DAĞCILAR SARIKAMIŞ ZİRVESİNDE
Dünya deve güreşi şampiyonluğu maçı beraberlikle sonuçlandı
YEREL

DÜNYA DEVE GÜREŞİ ŞAMPİYONLUĞU MAÇI BERABERLİKLE SONUÇLANDI
Aydın MHP şehri eminlerle bir araya geldi
YEREL

AYDIN MHP ŞEHRİ EMİNLERLE BİR ARAYA GELDİ
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Kuşadası'nda hayvanseverlerden eylem
YEREL

KUŞADASI'NDA HAYVANSEVERLERDEN EYLEM
Kuyucak'ta kooperatifçilik konuşuldu
YEREL

KUYUCAK'TA KOOPERATİFÇİLİK KONUŞULDU
Nazilli'de 350 girişimci sertifikalarını törenle aldı
YEREL

NAZİLLİ'DE 350 GİRİŞİMCİ SERTİFİKALARINI TÖRENLE ALDI
OKT Trailer'den çalışanlarına yılbaşı kutlaması
YEREL

OKT TRAİLER'DEN ÇALIŞANLARINA YILBAŞI KUTLAMASI