27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Hatipoğlu optik açılışına katıldı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 14:59
Başkan Hatipoğlu optik açılışına katıldı
Başkan Hatipoğlu optik açılışına katıldı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Kumru Belediye Başkanı Murat Hatipoğlu, optik dükkanı açılışına katıldı.
1982 yılında Mustafa Pak tarafından kurulan ve 34 yıldır sektörde yerini korumayı başaran Pak Optik, büyümeye devam ediyor. İlk şubesini Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 2. şubesini ise Ordu merkezde açan Pak Optik, 3. şubesini ise Ordu'nun Kumru ilçesinde açtı. İlk ithalat izni açıldığı zaman Türkiye'de ilk beş arasına girmeyi başaran Pak Optik'in 3. şubesi yoğun bir katılım ile açıldı. Açılışa Kumru Belediye Başkanı Murat Hatipoğlu, Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan Yardımcısı Kenan Bellici ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dualar ile gerçekleşen açılışta kısa bir konuşma yapan Osman Pak, "Amacımız hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunmaktır. Fatsa ve Ordu merkezde açtığımız şubelerimiz ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz 3. şubemiz ile Kumrulu hemşehrilerimize hizmet vermeye hazırız. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Yeni şubemiz Kumru ilçemize hayırlı olsun" dedi.
(MAK-SLH-Y)

26.12.2016 14:59:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Fatsa Danışma Meclisi Toplantısı
YEREL

AK PARTİ FATSA DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI
Ordu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması
YEREL

ORDU'DA OTOMOBİLİN SİNYALİZASYON DİREĞİNE ÇARPMASI
Ceviz ye huzurlu ol
YEREL

CEVİZ YE HUZURLU OL
Çamyar: &quot;2017 yatırım yılı olacak&quot;
YEREL

ÇAMYAR: "2017 YATIRIM YILI OLACAK"
Fatsa Devlet Hastanesine çocuk oyun salonu kuruldu
YEREL

FATSA DEVLET HASTANESİNE ÇOCUK OYUN SALONU KURULDU

AK Parti Fatsa İlçe Danışma Toplantısı
YEREL

AK PARTİ FATSA İLÇE DANIŞMA TOPLANTISI

Hayalini kurduğu yarışmayı üniversiteye taşıdı
YEREL

HAYALİNİ KURDUĞU YARIŞMAYI ÜNİVERSİTEYE TAŞIDI
Ordu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması
YEREL

ORDU'DA OTOMOBİLİN SİNYALİZASYON DİREĞİNE ÇARPMASI
Fatsa'da yeni bir tiyatro kuruldu
YEREL

FATSA'DA YENİ BİR TİYATRO KURULDU
Fatsalıların davetsiz misafiri kuğu
YEREL

FATSALILARIN DAVETSİZ MİSAFİRİ KUĞU
Tarihi köprüler restore edilecek
YEREL

TARİHİ KÖPRÜLER RESTORE EDİLECEK
Ordu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması
YEREL

ORDU'DA OTOMOBİLİN SİNYALİZASYON DİREĞİNE ÇARPMASI
SYDV mütevelli heyeti muhtarlık seçimi yapıldı
YEREL

SYDV MÜTEVELLİ HEYETİ MUHTARLIK SEÇİMİ YAPILDI
Ordu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması
YEREL

ORDU'DA OTOMOBİLİN SİNYALİZASYON DİREĞİNE ÇARPMASI