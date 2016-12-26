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Başkan Hatipoğlu optik açılışına katıldı



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Kumru Belediye Başkanı Murat Hatipoğlu, optik dükkanı açılışına katıldı.

1982 yılında Mustafa Pak tarafından kurulan ve 34 yıldır sektörde yerini korumayı başaran Pak Optik, büyümeye devam ediyor. İlk şubesini Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 2. şubesini ise Ordu merkezde açan Pak Optik, 3. şubesini ise Ordu'nun Kumru ilçesinde açtı. İlk ithalat izni açıldığı zaman Türkiye'de ilk beş arasına girmeyi başaran Pak Optik'in 3. şubesi yoğun bir katılım ile açıldı. Açılışa Kumru Belediye Başkanı Murat Hatipoğlu, Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan Yardımcısı Kenan Bellici ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualar ile gerçekleşen açılışta kısa bir konuşma yapan Osman Pak, "Amacımız hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunmaktır. Fatsa ve Ordu merkezde açtığımız şubelerimiz ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz 3. şubemiz ile Kumrulu hemşehrilerimize hizmet vermeye hazırız. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Yeni şubemiz Kumru ilçemize hayırlı olsun" dedi.

(MAK-SLH-Y)



26.12.2016 14:59:55 TSI

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