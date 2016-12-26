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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Merkezefendi Belediyesi'nden eğitim hamlesi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:49
Merkezefendi Belediyesi'nden eğitim hamlesi
Merkezefendi Belediyesi'nden eğitim hamlesi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, eğitime verdiği destekler çerçevesinde, yapımını üstlendiği Sümer-Sevindik Anaokulu inşaatında sona gelindi.
Merkezefendi Belediyesi'nin eğitime verdiği desteklere bir yenisi daha ekleniyor. Bu çerçevede Sümer-Sevindik bölgelerine hitap edecek olan anaokulunun yapım çalışmalarında sona gelindi. Açılışa hazırlanan anaokulu ile Merkezefendi ilçesi eğitimin merkezi olma yolunda emin adımlar atmaya devam edecek. 4 bin metrekare alana sahip anaokulunun bin 800 metrekaresi kapalı alan olarak inşa ediliyor. 6 derslikli anaokulunun maliyeti de 1 milyon 235 bin TL olduğu belirtildi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, eğitime verilen desteğe bir yenisini daha eklemenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Başkan Subaşıoğlu, "Merkezefendi ilçemiz eğitimin merkezi olma yolunda ilerliyor. Bugün bu adımları atarken ilçemizde her anlamda eğitime verdiğimiz desteklerle bunu gerçekleştiriyoruz. Okullarımıza halı sahalardan, tenis kortlarına, konferans salonlarına kadar birçok katkımız var. Ama anaokullarımız özel projelerimiz. Yenimahalle'de yaptığımız kompleks projemiz vardı. Kapalı pazaryerimizin içinde anaokulu da bulunuyor. Şimdi o okulumuzda öğrencilerimiz eğitimlerini alırken, gözlerinin içinin güldüğünü görmekteyiz. Bugünlerde Sümer ve Sevindik mahallelerimize hitap edecek bir anaokulumuzun daha yapımının sonuna geldik. Bu anaokulumuzda açılışa hazırlanıyor ve eğitim camiamızın, vatandaşlarımızın hizmetinde olacak" dedi.
(İA-Y)

26.12.2016 15:52:45 TSI
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