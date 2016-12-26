27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırcasalih Belde Belediyesi'nde toplu sözleşme memnuniyeti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:43
Kırcasalih Belde Belediyesi'nde toplu sözleşme memnuniyeti
Kırcasalih Belde Belediyesi'nde toplu sözleşme memnuniyeti

(Fotoğraflı)

Tamer Yavuz
EDİRNE (İHA) - Tüm Yerel-Sen Edirne Şubesi, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih Belediye Başkanlığı'nda toplu sözleşme imzaladı.
Tüm Yerel-Sen Edirne Şube Başkanı Savaş Çerkez, Şube Hukuk ve TİS Sekreteri Mümin Arıcanlı, Şube Örgütlenme Sekreteri Ediz Martin, Kırcasalih Belediye Başkan Vekili Ersoy Sert ve işyeri temsilcisinin de katılımıyla topu sözleşme için Kırcasalih belediye Başkanlığı'nda bir araya geldi.
Tüm Yerel-Sen Edirne Şubesi Başkanı Savaş Çerkez, Yerel-Sen olarak Edirne'de önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek, "Yeni bir sendika olmamıza rağmen, tüm ülkede üye sayımız hızla artmaktadır. Sendikamızın amacı çalışanların sosyal haklarını sağlamak ve yaşam koşullarını daha iyiye götürmektir. Bizlerde Edirne'de kamu emekçilerinin haklarını en iyi şekilde savunmaya çalışıyoruz. Kırcasalih Belediyesi ile yapmış olduğumuz toplu sözleşmenin ardından Uzunköprü Belediyesi, Havsa Belediyesi ve Süloğlu Belediyesi ile de toplu sözleşme öncesi yapmış olduğumuz görüşmeler olumlu geçmiştir. İlerleyen günlerde yetkili olduğumuz bu Belediyelerimiz ile de toplu sözleşme imzalayacağız. Kırcasalih Belediyesi ile Tüm Yerel Sen Sendikamız arasında yapılan Toplu Sözleşme ile Kırcasalih Belediyesi kamu emekçileri her ay maaşlarına ek olarak en üst limitten Sosyal Denge Tazminatı alacaklar. Sözleşmeye katkı sunan Belediye Başkanı Suat Karakaş'a ve Belediye Başkan Vekili Ersoy Sert'e teşekkür ederiz" dedi.
Konuşmaların ardından işyeri temsilcisinin de katılımıyla 1 Ekim 2017 ile 1 ocak 2018 tarihleri arasında geçerli olacak toplu sözleşme imzalandı.
(TY-MEF-Y)

26.12.2016 16:47:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Edirne'de gizli buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL

EDİRNE'DE GİZLİ BUZLANMA SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Başkan Gürkan'dan yılbaşı konserine davet
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN'DAN YILBAŞI KONSERİNE DAVET
Hastalara &quot;Bel&quot; eğitimi
YEREL

HASTALARA "BEL" EĞİTİMİ
Edirne'deki cinayet
YEREL

EDİRNE'DEKİ CİNAYET

Edirne'den kısa kısa
YEREL

EDİRNE'DEN KISA KISA

Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonları
YEREL

EDİRNE'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARI

Edirne'de &quot;Şeyh Bedreddin heykeli&quot; tartışması
YEREL

EDİRNE'DE "ŞEYH BEDREDDİN HEYKELİ" TARTIŞMASI
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

Bakan Müezzinoğlu Edirne'de
YEREL

BAKAN MÜEZZİNOĞLU EDİRNE'DE

Ahilik Esnaf Fonu kurulacak
YEREL

AHİLİK ESNAF FONU KURULACAK
Uzunköprü Devlet Hastanesinde &quot;Bel okulu&quot;
YEREL

UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİNDE "BEL OKULU"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, Edirne'de
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU, EDİRNE'DE