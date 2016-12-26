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Kırcasalih Belde Belediyesi'nde toplu sözleşme memnuniyeti



(Fotoğraflı)



Tamer Yavuz

EDİRNE (İHA) - Tüm Yerel-Sen Edirne Şubesi, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih Belediye Başkanlığı'nda toplu sözleşme imzaladı.

Tüm Yerel-Sen Edirne Şube Başkanı Savaş Çerkez, Şube Hukuk ve TİS Sekreteri Mümin Arıcanlı, Şube Örgütlenme Sekreteri Ediz Martin, Kırcasalih Belediye Başkan Vekili Ersoy Sert ve işyeri temsilcisinin de katılımıyla topu sözleşme için Kırcasalih belediye Başkanlığı'nda bir araya geldi.

Tüm Yerel-Sen Edirne Şubesi Başkanı Savaş Çerkez, Yerel-Sen olarak Edirne'de önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek, "Yeni bir sendika olmamıza rağmen, tüm ülkede üye sayımız hızla artmaktadır. Sendikamızın amacı çalışanların sosyal haklarını sağlamak ve yaşam koşullarını daha iyiye götürmektir. Bizlerde Edirne'de kamu emekçilerinin haklarını en iyi şekilde savunmaya çalışıyoruz. Kırcasalih Belediyesi ile yapmış olduğumuz toplu sözleşmenin ardından Uzunköprü Belediyesi, Havsa Belediyesi ve Süloğlu Belediyesi ile de toplu sözleşme öncesi yapmış olduğumuz görüşmeler olumlu geçmiştir. İlerleyen günlerde yetkili olduğumuz bu Belediyelerimiz ile de toplu sözleşme imzalayacağız. Kırcasalih Belediyesi ile Tüm Yerel Sen Sendikamız arasında yapılan Toplu Sözleşme ile Kırcasalih Belediyesi kamu emekçileri her ay maaşlarına ek olarak en üst limitten Sosyal Denge Tazminatı alacaklar. Sözleşmeye katkı sunan Belediye Başkanı Suat Karakaş'a ve Belediye Başkan Vekili Ersoy Sert'e teşekkür ederiz" dedi.

Konuşmaların ardından işyeri temsilcisinin de katılımıyla 1 Ekim 2017 ile 1 ocak 2018 tarihleri arasında geçerli olacak toplu sözleşme imzalandı.

(TY-MEF-Y)



26.12.2016 16:47:24 TSI

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