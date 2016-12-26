TATSO'dan Kaymakam Özkan'a ziyaret
(Fotoğraflı)
Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Dağdağan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Son kaymakamlar kararnamesi ile Artvin'in Hopa Kaymakamlığından Tatvan Kaymakamlığına atanan Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret eden TATSO heyeti, "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, TATSO'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.
(HO-MSA-Y)
26.12.2016 16:47:58 TSI
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