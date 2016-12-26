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Tosya Kaymakamlı Deniz Pişkin göreve başladı



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Tosya Kaymakamı olarak atanan Deniz Pişkin, görevine başladı.

Trabzon ili Maçka ilçesi Kaymakamı iken, 01.12.2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, İçişleri Bakanlığına ait 2016/861 sayılı Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile Tosya Kaymakamlığına atanan Deniz Pişkin'in Tosya ilçesindeki görevine başlaması sebebi ile karşılama töreni düzenlendi. Kamu kurum ve kuruluş amirleri, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Deniz Pişkin'i karşıladı. Daha sonra Kaymakamlık makamına geçen Pişkin tebrikleri kabul ederek, daha önce görev yaptığı yerler, özgeçmişi ve Tosya ilçesi hakkında düşündükleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Daha önce görev yaptığı Maçka ilçesinde göreve güzel başladığını ve görevi iyi duygularla tamamladığını belirten Kaymakam Pişkin, Tosya ilçesinde de yine iyi duygularla göreve başladığını, aynı şekilde hep birlikte başarılı çalışmalar yaparak görevi en iyi bir şekilde tamamlamak istediğin ifade etti.

(SDA-RFK-Y)



26.12.2016 16:56:56 TSI

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