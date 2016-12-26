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Başkan Albayrak bininci günde 11 ilçeyi gezdi

- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak:

- "Hizmette 1000.Gün Sevdamız Tekirdağ"



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, hizmette "1000. gün programı kapsamında 11 ilçe belediyesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinde programına başlayan Başkan Albayrak, "Hizmette 1000. günün mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz, her şey daha güzel ve yaşanabilir bir Tekirdağ için, Sevdamız Tekirdağ" dedi.

Başkan Albayrak, hizmette 1000. gün programı kapsamında Marmara Ereğlisi hizmet binası ve sahil alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Albayrak, hizmette 1000. gün programına en büyük ilçe olan Çorlu'da devam etti. Çorlu ilçesi hizmet binasını ziyaret ederek programına devam eden Başkan Albayrak, ilçe esnafı ve meyve sebze hali çalışanlarını da ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Albayrak, hizmette 1000. gün programına Çerkezköy ilçesinde incelemelerde bulunarak devam etti. Çerkezköy hizmet binasında incelemelerde bulunan Başkan Albayrak, ilçe esnafı ve vatandaşlar ile bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Çerkezköy Şehitliğini de ziyaret eden Albayrak, "Başta Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve gururla anıyoruz. Tüm gazilerimizden sağ olanlara sağlık ve uzun ömür diliyoruz. Vefat edenleri de rahmet, minnet ve gururla anıyoruz" dedi

Başkan Albayrak hizmette 1000. gün programı dahilinde incelemelerine Kapaklı ilçesinde devam etti. Kapaklı ilçesi hizmet binasını ziyaret eden Albayrak, ilçe esnafı ile buluşarak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kapaklı ilçesine bağlı Karlı mahallesini de ziyaret eden Albayrak orada da vatandaşlar ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Daha iyi bir Tekirdağ için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Albayrak, "Hizmette 1000. günümüzün mutluluğu içerisindeyiz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz daha yaşanabilir modern bir Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Albayrak hizmette 1000. gün programı dahilinde incelemelerine Saray ilçesinde devam etti. Saray ilçesi hizmet binasını ziyaret eden Başkan Albayrak, ilçe esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Belediye çalışmaları hakkında esnaf ve vatandaşlarda bilgiler veren Başkan Albayrak esnafa hayırlı işler dileyerek ziyaretlerine devam etmek üzere Saray ilçesinden ayrıldı.

Başkan Albayrak hizmette 1000. gün programı dahilinde incelemelerine Ergene ilçesinde devam etti. Ergene ilçesi mahalle ziyaretleri ile programına devam eden Albayrak, ilçe hizmet binasını ziyaret ederek TESKİ Şube Müdüründen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ergene ilçesine bağlı Karamehmet mahallesini de ziyaret eden Albayrak, Karamehmet mahalle muhtarı Ahmet Çete ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, Büyükşehir Belediyesinin bölgedeki çalışmalarını anlattı.

Başkan Albayrak hizmette 1000. gün programı dahilinde incelemelerine Muratlı ilçesinde devam etti. Ergene ilçesi Büyükşehir Belediyesi Hizmet binasını ziyaret eden Albayrak ilçe kapsamında devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Personele çalışmalarında başarılar dileyen Albayrak, ziyaretlerinde devam etmek üzere Muratlı ilçesinden ayrıldı.

Başkan Albayrak hizmette 1000.gün programı dahilinde incelemelerine Hayrabolu ilçesinde devam etti.

Hayrabolu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Personelle görüşen Albayrak, çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.

Başkan Albayrak. hizmette 1000. gün programı dahilinde incelemelerine Malkara ilçesinde devam etti. Malkara İlçesi Hizmet Binasını ziyaret eden Başkan Albayrak, TESKİ çalışmalarıyla ilgili Şube Müdürü Kenan Taşkın'dan bilgi aldı.

Başkan Albayrak. hizmette 1000.gün programı dahilinde incelemelerine Şarköy ilçesinde devam etti. Başkan Albayrak, ilçedeki Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ Hizmet binasını ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili Şube Müdürü Özlem Ertekin'den bilgi aldı.

Hizmette 1000.gün programı dahilinde 11 ilçe ziyaretini Şarköy ilçesinde sonlandıran Başkan Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak vizyonumuz, güçlü sanayisi, tarım ve hayvancılığı, lojistik yatırımları, turizmi ve üniversitesiyle, "çevreye duyarlı", tüm ilçeleri ile birlikte kentleşmesini tamamlamış, yaşanabilir ve mutlu bir TEKİRDAĞ. Bunun için de 11 ilçemizle birlikte güç birliği yaparak çalışıyoruz, çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Şarköy'ün Terziköyü'nden Saray'ın Safaalan Mahallesi'ne kadar 11 ilçe, 362 mahalle, 937.000 nüfusla 6.313 km2 alanda hizmet veriyoruz. Bugün hizmette 1000. günümüzün mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen bin gün içerisinde sevgimizle, yüreğimizle, emeğimizle, özverimizle ve en önemlisi sizlerden aldığımız güçle gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizle, yenilenen, gelişen ve büyüyen bir kent oluşturma hedefimize istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu yolda bizlere yardımcı olan, faaliyetlerimize katkı sağlayan ve hizmetlerimizi takdir eden Tekirdağlı vatandaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim" ifadelerini kullandı.

(HLD-MEF-Y)



26.12.2016 17:08:59 TSI

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