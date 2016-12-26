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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Hafız Nurcan Keskin son yolculuğuna uğurlandı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:26
Hafız Nurcan Keskin son yolculuğuna uğurlandı
Hafız Nurcan Keskin son yolculuğuna uğurlandı

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de önceki gün vefat eden Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Aydilek Keskin Yıldırım'ın annesi, İl Hukuk İşleri eski Müdürü İzzet Yıldırım'ın 81 yaşında hayatını kaybeden kayınvalidesi Hafız Nurcan Keskin son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün hayatını kaybeden 81 yaşındaki 3 çocuk annesi Hafız Nurcan Keskin'in cenazesi Urgancı Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Belediyesi eski başkanlarından Sami Gökdeniz, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, valilik çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(OF-

26.12.2016 17:29:40 TSI
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