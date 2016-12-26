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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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TKÜUGD Sorumlusu Cevizci, Halep'i anlattı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:27
TKÜUGD Sorumlusu Cevizci, Halep'i anlattı
TKÜUGD Sorumlusu Cevizci, Halep'i anlattı

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - TKÜUGD Suriye Medya Sorumlusu Tarık Sülo Cevizci, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin tertip ettiği "Halep" konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği(TKÜUGD) Tarık Sülo Cevizci, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Öğrenci Konseyinin tertip ettiği Halep konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye geniş katılım sağlandı. Tarık Sülo Cevizci Suriye ve Halep'de yaşanan son gelişmeler ve Türkmenlerin durumu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
(AY-GY-Y)

26.12.2016 17:31:46 TSI
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