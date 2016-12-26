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Cumhurbaşkanı Başdanışmanları "Yeni Türkiye Ve Cumhurbaşkanlığı" sistemini anlattı



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KONYA (İHA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Mustafa Akış, Gülay Samancı ve Ayşe Türkmenoğlu Selçuklu Belediyesi ve Timav işbirliği ile düzenlenen İLHAM seminerleri kapsamında "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Türkiye" konulu konferans gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi ve Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) işbirliği ile düzenlenen İLHAM Seminerleri kapsamında Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Mustafa Akış, Gülay Samancı ve Ayşe Türkmenoğlu "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Türkiye" konulu konferans gerçekleştirdi. Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen programa AK Parti Konya Milletvekili M. Uğur Kaleli, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl ve İlçe Yönetim kurulu üyeleri, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, İl Kültür Müdürü Abdülsettar Yarar, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı Oda Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz," Türkiye ve dünyanın ilginç zamanlar yaşıyor. Bugün 25 Aralık ve yakın siyasi tarihimiz için ilginç bir gün. Bundan birkaç yıl önce 17/25 Aralık ihanet sürecini yaşadık. 17 Aralıkta hain planın ilk etabı işlemeye başlamıştı. 25 Aralıkta ise başka bir ihanet planı ile Türkiye olarak yüzleşmiş olduk. Böyle bir planda hedef milletin ve ümmetin ümidi, dik duran değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarıydı. İşte bu süreçte yeni oyunlarla ve yeni projelerle, hedef değişmeden gerek içeriden gerekse dışarıdaki hainler ile beraber bir süreç yaşanılıyor. Böyle bir süreçte 25 Aralık tarihi hafızalarımızda unutulmaması gereken bir tarih olarak yer tuttu. Tıpkı 15 Temmuz gibi, tıpkı 28 Şubat ve tıpkı diğer yaşadığımız olduğumuz darbeler ve darbe planları gibi. Elbette bizim bolca konuşmamız gereken yeni Türkiye'dir. Yeni Türkiye'nin hedefleridir, hayalleridir ve yeni Türkiye'nin ne anlam ifade ettiğidir. Ama yeni Türkiye'yi konuşurken asla tarihimizi de unutmamamız gerekiyor. Tarihimizi unutacak olursak köksüz bir ağaca benzeriz. İstikbalde köklerde ise istikbal için tarihimizi ve köklerimizi asla unutmamız lazım" diye konuştu.



"Sistemdeki tıkanıklıkları çözmenin tam zamanı"

Programda selamlama konuşması yapan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise" Selçuklu Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarıyla birçok proje yürütüyoruz. Bu projelere de bir kurumsal kimlik kazandırmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda iki yıldır proje çağrısına çıkıyoruz. Toplam 107 proje içerisinde 27 projeyi sivil toplum kuruluşlarıyla yürütüyoruz. İLHAM geçen yıl desteklediğimiz projelerden bir tanesi. Bu yıl yine proje çağrısına çıktık ve projeler belediyemize teslim edildi. İnşallah en kısa sürede değerlendirip 2017 yılı içerisinde de Selçuklu Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarımızla birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunların hepsi toplumuzun geleceğine önemli ışıklar tutacaktır " şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çok önemli günlerden geçtiğini ifade eden Başkan Altay,"Etrafımızda ve bölgemizde yaşananlar bizim güçlü olmamızı zorunlu hale getirdi. Sadece bizim için tüm dünyadaki mazlumlar için güçlü olmamız gerekiyor. Onun için sistemimizdeki bazı tıkanıkları çözmenin tam zamanı. Bugün burada onunla ilgili bir değerlendirme yapılacak. Umuyorum ki yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımız gelecekte güçlü bir Türkiye'nin önünü açacaktır" dedi.



"Yeni anayasanın temelinde millet olacak"

Yeni Anayasa'nın ülkemizin geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili M. Uğur Kaleli, "Osmanlı dönemi ile birlikte Türkiye'de bugüne kadar 7 anayasa yapıldı. Tanzimat ve Islahat Fermanından bir batılılaşmayı ve azınlıkların hak ve özgürlüklerini görüyoruz. Daha sonra yapılan 1921, 1924,1960 ve 1982 anayasalarına baktığımızda bu anayasaların hiç birinin temelinde millet yok, hep devlet ve kamu, bürokrasi ve vesayet var. Kendisini milletine karşı koruya gelmiş ve bütün tedbirlerini ve yasalarını milletine karşı yapmış. İnşallah Allah bize yeni anayasayı yapmayı nasip etsin. Çünkü sistemin temeline millet iradesinin ve bireyin hak ve özgürlüklerinin yerleştirilme zamanı geldi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, anayasa değişiklikleri, rejim tıkanmaları Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan problemlere değindi. Partili Cumhurbaşkanlığı konusuna da değinen Türkmenoğlu," Neden Cumhurbaşkanı partisi ile ilişkili olacak diye bir sorular yöneltiliyor. Zaten şu anki 12. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kurucu Genel Başkanı ve genel başkanlığını ve Başbakanlığını yaptı ve aidiyeti çok açık bir şekilde biliniyor. Cumhurbaşkanımız da bunu hiçbir zaman inkar etmedi. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığına aday olduğu süreçte de anayasanın verdiği yetkileri kullanacağını ve koşan terleyen bir Cumhurbaşkanı olacağım, sadece sembolik bir Cumhurbaşkanı olarak kalmayacağım demişti. Vatandaşa bunları söyledikten sonra % 52 gibi bir oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Ama bazıları özellikle bu değişikliğin zamanlamasının manidar olduğunu söyleyenler var. Ama şunu açık olarak söyleyebilirim ki bizlerin herhangi bir rejim sorunu yok. Bizim şuandaki Cumhuriyet sistemimizde parlamenter sistem Partili Cumhurbaşkanlığı olarak devam edecek. Yoksa onun dışında Cumhuriyet bizim kazanılmış değerimiz. Asla bununla ilgili herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değil. Kuvvetler ayrılığına asla gölge düşürülmeyecek. Yasama, yürütme ve yargı beraber çalışacaklar ama ayrı ve bağımsız bir şekilde birbirini denetleyecekler" dedi.



"Mevcut sistem artık error veriyor"

"Yeni Türkiye" kavramının Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış," Türkiye ve Türk milleti için bir sınıf atlama ve tarihimize sahip çıkışımız açısından da bir makas değişikliği olarak görüyorum. Eğer millet olarak yeniden bir diriliş diyorsak, yeni Türkiye diyorsak, istiklal mücadelesi diyorsak, istikbal mücadelesi diyorsak bizim kendimize ait ve kendi problemlerimizi kendimizi tanıyarak ortaya koyacağımız bir sistem ancak bizim sorunlarımıza reçete olabilir. Başka ülkeler için onların kendi problemlerine reçete teşkil eden reçeteler onların tecrübelerinden ortaya çıkmıştı. Ama onların kendi tecrübelerinden ortaya çıkan o reçete artık error veriyor" dedi.



"Cumhurbaşkanlığı sistemi açacak"

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yürütme içerisindeki iki başlılığı ortadan kaldıracağını ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı," Eğer o iki başlılık devam ettiği sürece bu coğrafya üzerinde emelleri olan herkes bunu kullanmak için var gücüyle mücadele etti ve etmeye devam ediyor. O yüzden 2010 yılında yapılan referandum ile beraber sistemli bir değişiklik oldu. Zaten yarı Başkanlık sistemine fiilen geçiş yapıldı ve anayasada bu düzenlendi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirileceği yeniliklere de değinen Samancı," Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile milletvekilliği seçimleri aynı anda yapılacak. Her 5 yılda bir ikisinin seçimlerini de ayrı ayrı oylamak suretiyle sizler inşallah seçmiş olacaksınız. TBMM'de milletvekili sayısı 550'ydi. Şimdi onun 600'e çıkması öngörülüyor. İnşallah sistemi gerçekten açacak olan ve milletine karşı sorumlu bir Cumhurbaşkanlığı sistemi inşallah hepimiz için hayırlı olur ve bu sistem meclisten geçtikten sonra da Konya olarak en yüksek oy oranı ile referandumda da destek vereceğiz" diye konuştu

"Başkanlık Sistemi ve Yeni Türkiye" konulu konferansın ardından katılımcılardan gelen sorular Cumhurbaşkanı Başdanışmanları tarafından cevaplandırıldı. Program günün anısına Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarına besmeleli tablonun hediye edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

(AH-Y)



26.12.2016 17:32:12 TSI

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