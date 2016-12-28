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Aydın'da Dart 1. kademe yardımcı antrenörlük kursu açılıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 09-18 Ocak 2017 tarihleri arasında Kuşadası'nda Dart 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu açılacak.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "Dart 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursuna en az 18 yaşını doldurmuş ve en az lise veya dengi okul mezunu olanlar katılabilir. Kursa katılacak olan tüm kursiyerlerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden dart sporcu lisansı (ferdi yada kulüp adına) çıkartmaları zorunludur. Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlar ile son 5 yılda 1. Kademe ve daha üst kademe antrenör kursu tamamlayanlar temel eğitim derslerinden muaf olacaktır. Dart 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kursuna katılacak olanların 06 Ocak 2017 mesai bitimine kadar 300 TL. kurs ücretini Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu gelirler hesabına (İban TR09 0004 6000 8288 8000 1020 93) yatırmaları ve dekontlarını mail yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kursa katılacakların 09 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00'da Kuşadası Halk Eğitim Merkezinde hazır olması gerekmektedir. Adayların kurs katılım evraklarını tamamlamış şekilde getirip kurs sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir" denildi.

(MB-S)



28.12.2016 11:46:09 TSI

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