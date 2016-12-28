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Adıyaman'da 55 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle 22 köy ve bu köylere bağlı 33 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı nedeniyle kapanan Adıyaman'da bazı köy ve mezralara ulaşılamıyor. Adıyaman merkeze bağlı 7 köy, Çelikhan ilçesinde 12 köy, Sincik ilçesinde 3 köy olmak üzere toplam 22 köy ve bu köylere bağlı 33 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(AHM)



28.12.2016 12:13:36 TSI

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