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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Müdür Bozçelik'ten engelli bakım merkezlerine ziyaret

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:23
Müdür Bozçelik'ten engelli bakım merkezlerine ziyaret
Müdür Bozçelik'ten engelli bakım merkezlerine ziyaret

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Özel İpekyolu ve Özel Yeşeren Düşler Engelli Bakım merkezlerini ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerini beraberindeki İl Müdür Yardımcısı Fikret Yavuz ile ziyaret eden İl Müdürü Bozçelik, kurum yetkililerinden bilgi aldı. Engelli bakım merkezlerinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Bozçelik, devletin engelli bireylere büyük bir imkân sunduğunu ifade ederek, engellilere hizmet kulvarına özel sektörün de girmesiyle kalite ve ulaşılabilirliği arttırdığını, vatandaşların da bu imkânlardan en iyi şekilde faydalandığını kaydetti. Bozçelik, "Bakım merkezlerimize; yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmak istedik. Aynı zamanda büyüklerimizi, kardeşlerimizi ziyaret etmek ve birlikte zaman geçirmek maksadıyla söz konusu ziyaretimizi gerçekleştirdik" dedi.
Engelli ve yaşlı bireylerle samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, İl Müdürü Bozçelik'e bayrak hediye edildi.
(MSA-Y)

28.12.2016 12:26:33 TSI
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