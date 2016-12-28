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Ovacık'ta kar yağışı hayvancılıkla uğraşanları da etkiliyor



(Fotoğraflı)



Sidar Eren

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayvancılıkla uğraşanlara da zor anlar yaşatıyor.

Tunceli'nin genelinde olduğu gibi Ovacık ilçesinde Pazar gününden itibaren belirli aralıklarla yağan kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İlçeye bağlı 94 Mahallesi'nde bulunan ahırlarda küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabilmek için bidon yardımıyla çeşmelerden ahırlarına su taşıyor. Kimi besicilerde, hayvanlarını kar yağışı altında çeşmelerde sulamaya çalışıyor. İlçede etkili olan kar yağışından sokak hayvanlarını da olumsuz etkileniyor. Beslenmekte zorluk çeken sokak hayvanları, çöplerden buldukları yiyeceklerle kendilerini doyurmaya çalışıyor.

Öte yandan ilçede karla kapalı olan yollar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından oluşturulan ekipler tarafından temizlen açılmaya çalışıyor.

(SE-HİV-Y)



28.12.2016 12:47:59 TSI

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