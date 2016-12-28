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YEREL HABERLER  / TUNCELİ HABERLERİ
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Ovacık'ta kar yağışı hayvancılıkla uğraşanları da etkiliyor

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:47
Ovacık'ta kar yağışı hayvancılıkla uğraşanları da etkiliyor
Ovacık'ta kar yağışı hayvancılıkla uğraşanları da etkiliyor

(Fotoğraflı)

Sidar Eren
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayvancılıkla uğraşanlara da zor anlar yaşatıyor.
Tunceli'nin genelinde olduğu gibi Ovacık ilçesinde Pazar gününden itibaren belirli aralıklarla yağan kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İlçeye bağlı 94 Mahallesi'nde bulunan ahırlarda küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabilmek için bidon yardımıyla çeşmelerden ahırlarına su taşıyor. Kimi besicilerde, hayvanlarını kar yağışı altında çeşmelerde sulamaya çalışıyor. İlçede etkili olan kar yağışından sokak hayvanlarını da olumsuz etkileniyor. Beslenmekte zorluk çeken sokak hayvanları, çöplerden buldukları yiyeceklerle kendilerini doyurmaya çalışıyor.
Öte yandan ilçede karla kapalı olan yollar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından oluşturulan ekipler tarafından temizlen açılmaya çalışıyor.
(SE-HİV-Y)

28.12.2016 12:47:59 TSI
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