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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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'Orada Duruverseydi Zaman' ile tarihe yolculuk

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:39
'Orada Duruverseydi Zaman' ile tarihe yolculuk
'Orada Duruverseydi Zaman' ile tarihe yolculuk

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, Pınar Ayhan'ın Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını ve dönüm noktalarını, bilinen tarihin dışındaki anekdotlarla anlattığı 'Orada Duruverseydi Zaman' adlı müzikli gösterisini ağırladı.
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97'inci yıl dönümü nedeniyle 27 Aralık'ta, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen gösteriye, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer ile 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker,eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, CHP İstanbul eski Milletvekili Umut Oran da katıldı.
İki perde olarak sahnelenen gösterinin izleyenlere bir de sürprizi oldu. Pınar Ayhan'ın Anadolu'daki aydınlanma ve eğitim seferberliğinin önünü açan Köy Enstitüleri'ni anlattığı bölümde sahneye konuk müzisyen olarak çıkan bağlama virtüözü Cengiz Özkan, Âşık Veysel'in Köy Enstitüleri'nde öğretmenlik yaptığı dönemde yazdığı türkülerden birini seslendirdi.

"Zaman, orada duracak"
Yaklaşık iki yıllık yoğun bir araştırma ve hazırlık sürecinin ardından seyirciyle buluşan 'Orada Duruverseydi Zaman', izleyenleri tarih içinde yolculuğa çıkartan; müzikleri, dekor ve aksesuarlarıyla anlattığı dönemleri adeta yaşatan bir proje. Ancak projeyi farklı kılan, tarih sayfalarında belki de dipnot olarak kalan ancak öğrenildiğinde dönemin ruhunu kavramanızı sağlayan hikâyeleri.
Çanakkale Savaşı, Karadeniz Vapuru, Özsoy Operası ve Köy Enstitüleri'ne ilişkin insan öykülerinin yer aldığı, seyirciyi yaklaşık 100 yıllık bir zaman diliminde yolculuğa çıkaran projenin tasarımı müzisyen ve sunucu Pınar Ayhan'a ait. Proje Koordinatörlüğü'nü Gülçin Onbaşıoğlu'nun, dönem araştırma ve metin yazarlığını Banu Mertyürek Güler'in gerçekleştirdiği projenin görsel tasarımını Aslı Sinman Kutluay, kostüm danışmanlığını ise Esra Başıbüyük yapıyor. Uzandığı tarih dilimlerinden saklı kalmış melodileri de getiren 'Orada Duruverseydi Zaman'ın hem doğu hem de batı müziklerini başarıyla icra eden orkestrası Aslı Gültekin (Çello), Bilgin Canaz (Ney), Erdinç Aktuğ (Perküsyon), Evren Kalaycıoğlu (Piyano) ve Murat Işık (Bağlama/Ud/Buzuki) gibi deneyimli müzisyenlerden oluşuyor.
(SLCK-HA-Y)

28.12.2016 13:43:17 TSI
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