Başkan Ayaz, Kaymakam Kantay'ı ziyaret etti
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İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Başiskele'ye yeni atanan Kaymakam Atila Kantay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
Ziyarette Başkan Ayaz, Başiskele Belediyesi'nin 7 yıldızlı kent marka değerinin gerekçelerinden, gelişim ve değişim için ilçeye kazandırılan birçok öncü ve örnek projeyi yeni Kaymakam Atila Kantay ile paylaştı. Kaymakam Atila Kantay'a ilk hayırlı olsun ziyaretini gerçekleştiren Başkan Ayaz, ziyaret sonunda hediye takdiminde bulundu.
(İG-İÇ)
28.12.2016 13:54:32 TSI
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