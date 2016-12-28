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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Kadıköy Belediyesi'ne haciz şoku

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:59
Kadıköy Belediyesi'ne haciz şoku
Kadıköy Belediyesi'ne haciz şoku
- Kadıköy Belediyesi: "Taşyapı camilere haciz gönderiyor"

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Kadıköy Belediyesi yaptığı açıklamada, Göztepe'deki Meteoroloji arsasına ayrıcalıklı imar kullanarak gökdelen yapan Taşyapı'nın Kadıköy belediyeye ait camilere, parklara ve kültür merkezlerine el konulması için icra işlemi başlattığını belirtti.
Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kadıköy'deki Meteoroloji arsasına ayrıcalıklı imar kullanarak dört tane gökdelen yapan ve 2007-2010 yıllarında usulsüz yapılan çalışmalardan doları Kadıköy Belediyesinin uyguladığı yasal işlemlerin kendisini zarara uğrattığını iddia eden Taşyapı belediyeye tazminat davası açmıştı. Tartışmalı bilirkişi raporu ile davayı kazanan firma, belediye taşınmazlarına icra işlemi başlatılması için İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Kadıköy Belediyesi'nin 2007-2010 yılları arasında inşaat faaliyetini yavaşlattığı gerekçesiyle tazminat davası açan Taşyapı gerekçeli kararın açıklanmasının ardından 24. İcra Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak Kadıköy Belediyesi'nin taşınmazları ve banka hesaplarına el konulmasını istedi.
İcra işlemi başlatılan taşınmazlar arasında camiler, parklar ve muhtarlık binaları var. Taşyapı'nın haczedilmesini istediği yerler arasında belediye Fikirtepe Cami, Fikirtepe Yeni Cami bulunuyor. Firmanın icra işlemi yapılmasını istediği 25 taşınmaz arasında Ali İsmail Korkmaz Parkı, Moda Parkı, Koşuyolu Parkı, Halis Kurtça Kültür Merkezi, Caferağa Spor Salonu, Kalamış Gençlik Merkezi, Suadiye Muhtarlığı, Rasimpaşa Muhtarlığı da bulunuyor" denildi.
İstanbul Anadolu 6. Asliye Mahkemesi'nin Taşyapı lehine verdiği gerekçeli karara itiraz ettiklerini açıklayan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Yüzlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği, şehitler verdiğimiz bugünlerde birileri çıkıyor camilere bile haciz gönderiyor. Halkın kullandığı parkları, yediden yetmişe herkesin spor yapığı alanları, binlerce sanat etkinliğine ev sahipliği yapan kültür merkezlerini almak istiyor. Ben bunu açıklayacak cümle bulamıyorum. Bir ülkenin haline bakın bir de bunların yaptığına bakın. Kadıköylülerin malını ve parasını kimseye vermeyeceğiz. Sonuna kadar mücadelemiz sürecek" dedi.
Taşyapı'nın mevcut projede 9 bin metrekarelik fazladan inşaat yaptığı Kadıköy Belediyesi tarafından tespit edilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen iskân için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
(HB-BAY-AŞ-Y)

28.12.2016 14:02:41 TSI
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