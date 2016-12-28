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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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Çıldır Kristal Göl Kış Şöleni

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:03
Çıldır Kristal Göl Kış Şöleni
Çıldır Kristal Göl Kış Şöleni

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Çıldır Gölü üzerinde düzenlenecek olan "Çıldır Kristal Göl Kış Şöleni" için değerlendirme toplantısı yapıldı.
Ardahan Valisi İbrahim Özefe Başkanlığında yapılan toplantıya; Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Vali Yardımcısı Abdurrezzak Canpolat, Çıldır Kaymakam Vekili Zafer Oktay, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ile ilgili kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı.
Toplantıda, doğa harikası Çıldır Gölü üzerinde düzenlenecek şölende yapılacak aktiviteler, alınacak emniyet ve güvenlik tedbirleri ile Çıldır Gölü'nün dört mevsim turizme kazandırılması çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. "Çıldır Kristal Göl Kış Şöleni"nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için yapılacak faaliyetler görüşüldü.
(OY-AA-Y)

28.12.2016 14:04:00 TSI
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