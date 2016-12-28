YEREL HABERLER / ARDAHAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çıldır Kristal Göl Kış Şöleni

Çıldır Kristal Göl Kış Şöleni



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Çıldır Gölü üzerinde düzenlenecek olan "Çıldır Kristal Göl Kış Şöleni" için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ardahan Valisi İbrahim Özefe Başkanlığında yapılan toplantıya; Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Vali Yardımcısı Abdurrezzak Canpolat, Çıldır Kaymakam Vekili Zafer Oktay, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ile ilgili kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, doğa harikası Çıldır Gölü üzerinde düzenlenecek şölende yapılacak aktiviteler, alınacak emniyet ve güvenlik tedbirleri ile Çıldır Gölü'nün dört mevsim turizme kazandırılması çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. "Çıldır Kristal Göl Kış Şöleni"nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için yapılacak faaliyetler görüşüldü.

(OY-AA-Y)



28.12.2016 14:04:00 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER