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Başkan Kale'den Yeni Acarlarspor'a destek



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale tarafından ilçe genelindeki amatör spor kulüpleri ile eğitim kurumlarına yönelik başlatılan sportif malzeme ve forma desteği Yeni Acarlarspor Kulübü ile devam etti.



Geçtiğimiz günlerde kurulan ve önümüzdeki sezon Aydın 2. Amatör Küme'de mücadele edecek olan Acarlarspor Kulübü yöneticileri Belediye Başkanı Gürşat Kale'yi makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.



"Spora ve Sporcuya Desteğimiz Devam Edecek"

Yapılan ziyaretten dolayı onur duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Gürşat Kale; "İncirliova Belediye Başkanlığı görevine geldiğimiz günden bu yana ilçemiz genelindeki tüm amatör spor kulüplerimiz ile eğitim kurumlarımıza yönelik sportif malzeme ve forma desteğinde bulunmaya özen gösterdik. İlçemizin güzide mahallesi olan Acarlar'da kurulan Yeni Acarlarspor Kulübümüz tarafından talep edilen araç gereç ve malzemeleri temin ederek kendilerine teslim ediyoruz. İncirliova Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz her zaman devam edecektir" dedi.



Sert'ten Kale'ye Teşekkür

Ziyaret sonrası kısa bir konuşma yapan Yeni Acarlarspor Kulübü Başkanı Serkan Sert; "Spora ve sporcuya olan destekleriniz bizleri onurlandırmaktadır. Şahsım ve yönetim kurulum adına sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

(MB-Y)



28.12.2016 14:12:08 TSI

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