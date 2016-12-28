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Samsat Belediyespor ilk yarıyı 3. sırada tamamladı



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Samsat Belediyespor ilk yarılı 3. sırada tamamladı.

İlk yarıyı 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet olarak 1. Kahta Spor ve 2. Sarıharman Sporun ardından 3. sırada tamamlayan Samsat Belediyespor, rakip filelere 39 gol atarken, kalesinde 18 gole engel olamadı.

Playoff hedefi olan takımın sezon sonunda da ilk üçe girmesi durumunda BAL ligi yolunda playoff oynamaya hak kazanacak.

Samsat Belediyespor Teknik Direktörü Fedli Tepe yaptığı açıklamada takımın genel olarak performansından memnun olduğunu ancak hedefledikleri yerde olmadıklarını belirtti.

Teknik Direktör Tepe, "Grupta ilk yarıyı 3. sırada bitirdik. Sezon başından beri takımla olumlu bir hava yakaladık. Bu olumlu hava ile güzel sonuçlar aldık. Şimdi önümüzde ikinci yarıda toplam 10 maçımız var. Çok iyi çalışıp, oyun olarak yaptığımız hatalardan dersler çıkararak öncelikle playfflara kalmaktır. Bunun sonrasında ise seyircilerimizi sevindirmek için canla başla çalışacağız" şeklinde konuştu.

(FÇ-BRN-Y)



28.12.2016 14:45:26 TSI

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