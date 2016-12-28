28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gökçeada'ya yatırımlar sürüyor

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:05
Gökçeada'ya yatırımlar sürüyor
Gökçeada'ya yatırımlar sürüyor

(Fotoğraflı)

Vural Bozok
ÇANAKKALE (İHA) - Türkiye'nin en büyük adası ve aynı zamanda en batı noktasında yer alan Gökçeada'ya yönelik altyapı yatırımları sürüyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Gökçeada'da son dönemde ihalesi yapılan projeleri ve önümüzdeki süreçte yapılacak yatırımları paylaştı. Turan, Gökçeada'da standartlara uygun olmadığı için kapatılan mezbaha yerine yenisinin yapılması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Gökçeada Mahalli İdareler Başkanlığı'na ödeneğin aktarıldığını belirtti.
Son dönemde ihalesi yapılan projeleri de paylaşan Turan, "Tepeköy'de sondaj ihalesi yapıldı, su problemi çözülüyor. Kaleköy'de otopark düzenlemesi ve istinat duvarı ihalesi yapıldı. Eşelek Köyü'nde arıtma tesisi ihalesi yapıldı. Artık atık su Gökçeada'daki Tuz Gölü'nü ve sörf turizminde adını duyuran Aydıncık Plajı'nı tehdit edemeyecek. Uğurlu Köyü'nde de devam eden okul inşaatında da sona gelindi, kısa sürede tamamlanmış olacak. Eğitimden turizme birçok alanda Gökçeada'nın hak ettiği yere gelmesi için daha çok çalışacağız" dedi.
(GD)

28.12.2016 15:09:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

ÇOMÜ'ye özel pul
YEREL

ÇOMÜ'YE ÖZEL PUL
YEREL

Pazar esnafına yeni yıl takvimi
YEREL

PAZAR ESNAFINA YENİ YIL TAKVİMİ
Dardanelspor tempo yükseltti
YEREL

DARDANELSPOR TEMPO YÜKSELTTİ
Lapseki'de Liman Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı
YEREL

LAPSEKİ'DE LİMAN FAALİYETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Öğrencilere sosyal proje bilgilendirmesi
YEREL

ÖĞRENCİLERE SOSYAL PROJE BİLGİLENDİRMESİ
AK Parti yönetimi muhtarlarla buluştu
YEREL

AK PARTİ YÖNETİMİ MUHTARLARLA BULUŞTU
Biga Belediyesi Dijital Kütüphanesi araştırmacılar için erişime açıldı
YEREL

BİGA BELEDİYESİ DİJİTAL KÜTÜPHANESİ ARAŞTIRMACILAR İÇİN ERİŞİME AÇILDI
Esnafın siftahı öğrencilerden
YEREL

ESNAFIN SİFTAHI ÖĞRENCİLERDEN
Proje hazırlama ve yürütme eğitimi gerçekleştirildi
YEREL

PROJE HAZIRLAMA VE YÜRÜTME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Köylü kadınlara süt sığırcılığı ve sürü yönetimi kursu
YEREL

KÖYLÜ KADINLARA SÜT SIĞIRCILIĞI VE SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU
Boğazgücü galibiyet serisini sürdürüyor
YEREL

BOĞAZGÜCÜ GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR