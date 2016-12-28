28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Osmaniye'de elektrik kesintisi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:09
Osmaniye'de elektrik kesintisi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin merkez ve Hasanbeyli ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Aralık Cuma günü, merkez ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında, Akyar Köyü Esentepe Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü'ne 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

28.12.2016 15:13:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Ticaret Borsası
YEREL

OSMANİYE TİCARET BORSASI

Osmaniye kız öğrenci yurdunda dart müsabakaları yapıldı
YEREL

OSMANİYE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA DART MÜSABAKALARI YAPILDI
Osmaniye'de servis şoförlerinden teröre tepki konvoyu
YEREL

OSMANİYE'DE SERVİS ŞOFÖRLERİNDEN TERÖRE TEPKİ KONVOYU
Servis şoförlerinden &quot;teröre lanet&quot; konvoyu
YEREL

SERVİS ŞOFÖRLERİNDEN "TERÖRE LANET" KONVOYU
Üreticilere Bursa siyahı incir fidanı dağıtıldı
YEREL

ÜRETİCİLERE BURSA SİYAHI İNCİR FİDANI DAĞITILDI
Voleybol: Kadınlar 2'inci Ligi
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR 2'İNCİ LİGİ

Osmaniye Ticaret Borsası
YEREL

OSMANİYE TİCARET BORSASI

Öğrencilerden güvenlik güçlerine koreografili destek
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE KOREOGRAFİLİ DESTEK
Diyaliz merkezlerine hijyen eğitimi verildi
YEREL

DİYALİZ MERKEZLERİNE HİJYEN EĞİTİMİ VERİLDİ

Gökçedam Köyü BTC ile Kazanıyor Projesi
YEREL

GÖKÇEDAM KÖYÜ BTC İLE KAZANIYOR PROJESİ

Sığınmacılar için otel konforunda konteyner kent
YEREL

SIĞINMACILAR İÇİN OTEL KONFORUNDA KONTEYNER KENT
Osmaniye'de elektrik kesintisi
YEREL

OSMANİYE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ