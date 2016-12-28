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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Didim Belediyespor yönetiminde kan değişikliği

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:25
Didim Belediyespor yönetiminde kan değişikliği
Didim Belediyespor yönetiminde kan değişikliği

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Bölgesel Amatör ligde mücadele eden Didim Belediyespor yönetimi olağanüstü Genel kurul gerçekleştirdi. Yönetim kurulunun neredeyse tamamı değişirken Başkan Bedri Altıntaş ile 'yola devam' edildi.
Didim Belediyespor'un olağanüstü genel kurulu kulüp tesislerinde yapıldı. Bölgesel Amatör ligde bu yıl istediği sonucu alamayan mavi beyazlı kulüpte Başkan Bedri Altıntaş yeni bir yönetimle 'yola devam' dedi.
Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemeyen genel kurula az sayıda kulüp üyesi ve yönetim kurulunun katılımıyla yapıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Didim Belediyespor'un eski antrenörlerinden Ayhan Yıldız yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından genel kurul başladı.
Açılışta konuşan Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş 2,5 yıldır görevde olduklarını belirterek "Bu yıl takım olarak ligde iyi konumda değiliz. Bu nedenle yönetimde kan değişikliği gerekliliğini dile getirdik ve olağan üstü genel kurulumuzu yapıyoruz. Bizler Didim'de ekmek yiyen Didim'de iş yapan ve burada yaşayan insanlarız. Spor kulüpleri de bu anlamda şehir için önemli; bugün yönetimimizde yer alacak arkadaşlarla takımı iyi noktalara taşımak istiyoruz. Şu an takım hak ettiği yerde değil; yönetimimizi de Didim Belediyespor'u seven ve sporla iç içe olan arkadaşları bir araya getirdik."dedi.
Sporun sadece futbol olmadığını belirten Altıntaş başka branşlarda da faaliyet göstermelerine rağmen ana lokomotifin futbol olduğunu belirterek "İyi bir çalışma yaparak taraftarımızla halkımızla bir araya gelip takımımızı iyi yerlere getirmek istiyoruz." dedi.
Konuşmanın ardından faaliyet raporu okundu ve onaylandı. Tek lise ile seçimlere gidildi. Mevcut Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimlerde yer aldı; "Evren Ermurat, Ayhan Akay, Mustafa Teke, Naci Saygın, Cemal Şahin,Erdal Köseoğlu, Cezmi Arslan ve İbrahim Hacer" yer aldı.
Yedek yönetim kurulunda ise "Burhan Teke, Serkan Almaz, Harun Kartal, Aydan Aşık Turgut, Ümit Akay, Yavuz Demirtaş ve Fatih Dimici" Denetim kurulunda ise Orhan Kaya, Eyüp Çabuk ve Ahmet Eren yer aldı.
Genel Kurul sonrasında yeni yönetim kurulunu futbolcular ve teknik heyet tebrik ederken, basına poz verildi.
(HÇ-İK)

28.12.2016 15:29:32 TSI
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