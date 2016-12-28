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Çıldır Anaokulu Öğrencileri İçin Tören



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - Çıldır Anaokulunda Kuran okumaya geçen öğrenciler için tören düzenlendi.

İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim müdürlüğünün ortak projesi ile Anaokulu öğrencilerine yönelik Kuran okuma kursu sona erdi. 4-6 yaş öğrencilerin katıldığı projede Kuran okumaya geçen öğrenciler için Çıldır Anaokulunda tören düzenlendi. Törene Çıldır İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Çıldır İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay "Proje ile, küçük yavrularımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretmekten ziyade, Kur'an bilinci aşılamayı hedefledik. Gözlemlediğim kadarıyla zaten minik öğrencilerimiz de bu konuda çok istekliler. Projemiz kapsamında başarı gösteren öğrencilerimiz tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdür Fatih Yazıcı da "4-6 yaş gurubu öğrencilerimiz için yapmış olduğumuz proje ile gördük ki öğrencilerimiz Kuran öğrenmeye son derece meyilliler. Bundan sonra ki eğitim yaşantılarında görecekleri Kuran derslerinde, burada almış oldukları eğitimin büyük katkısını göreceklerdir. Velilerimiz de bu uygulamadan son derece memnun ve bizlere gelerek teşekkür ediyorlar. Minik yavrularımızı göstermiş oldukları başarıdan ötürü tebrik ediyor, sağduyulu velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(ARV-AT-Y)



28.12.2016 15:50:07 TSI

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