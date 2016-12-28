YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dut ve dut ürünleri şifa kaynağı

Dut ve dut ürünleri şifa kaynağı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Soğuk kış aylarında şifa kaynağı olan dut pekmezi ve dut kurusuna vatandaşlar rağbet gösteriyor.

Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon gibi kış aylarında vatandaşların sıklıkla karşılaştığı hastalıkları karşı uzmanlar dut pekmezini öneriyor. Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Derneği Başkanı Gani Babar, kış aylarında yoğunluklu olarak soğuk algınlığına karşı vatandaşların dut pekmezi ve dut kurusuna yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Başkan Gani Babar, "Dut pekmezi ve üzüm pekmezinin yanı sıra kurutmalık organik ürünler soğuk algınlığı hastalığına iyi geldiği için vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Dut pekmezi ve üzüm pekmezi çok tüketiliyor. Pekmezin fiyatını 10-12 TL arasında satıyoruz. Satılan pekmezler tamamen organiktir. Dut pekmezi Tut ilçesinden, üzüm pekmezi ise değişik yörelerden geliyor" dedi.

(AHM)



28.12.2016 16:15:32 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER