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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Alo 182'den randevu alınabilecek

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:29
Alo 182'den randevu alınabilecek
Alo 182'den randevu alınabilecek
- Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Roza Murat Himoğlu, sağlıkta ikinci aşamaya geçtiklerini belirterek, randevu sistemini daha da yaygınlaştırmak için 'Alo 182' hattını randevuya açacaklarını söyledi.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından "2016 yılında Muğla'da sağlık alanındaki yenilikler" konulu basın toplantısında konuşan Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Rıza Murat Himoğlu, "Muğla'da 2016 yılı sağlık yatırımları açısından çok verimli geçti. Bu konuda heyecanlıyız ve bu heyecanımızı sizlerle paylaşmak istedik. Öncelikle Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin ne iş yaptığını çoğu kişi bilmiyor. Muğla'daki sağlık sisteminin merkezden yönetilmesini sağlayan sekreterliğimiz direk Sağlık Bakanlığına bağlıdır. Bizim görevimiz Muğla'da sağlık sektörünü geliştirmek, güçlendirmek ve halka daha iyi hizmet verebilmenin yollarını aramak" dedi.
"SAĞLIKTA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİK"
Muğla'da yapılan sağlık yatırımlarını anlatan Himoğlu, "Yeni üniversite hastanemizle birlikte Muğla merkezde 103 olan poliklinik sayımız 150'ye çıkacak. Merkezde artık 6 bin hasta tedavi görebilecek. Fakat bizim asıl istediğimiz doktorun bakması gereken günlük hasta sayısını düşürmek ve hastanın asıl problemlerini anlatabilmesini sağlayacak ortamı oluşturabilmek" dedi.
Himoğlu, "Sağlık sisteminde ikinci aşamaya geçtik. İkinci aşamada bir sistem oluşturulacak. Tüm sağlık malzemelerinin gösterilebileceği bir sistem. Eğer bir şehirde fazla malzeme varsa, eksik olan şehre takviye edilecek. Böylece hiçbir şehir malzeme sıkıntısı çekmeyecek. İkinci yeniliği ise randevu sisteminde yaptık. Fark ettik ki hastalarımızın 4'te 1'i randevu alıp geliyor. Diğer vatandaşlarımız hastanede yine sıra bekliyorlar. Artık Merkezi Hekim Randevu Sistemi sayesinde 182'yi telefonla arayarak randevu alabileceksiniz. Böylelikle hem hastane kalabalık olmayacak. Hem de vatandaş hastane koridorlarında beklemeyecek. Bunula ilgili bir kampanya hazırlığı içindeyiz" dedi.
"DİŞ SAĞLIYI MERKEZİ KREŞ OLACAK"
Himoğlu, "Önceden sağlık ocağı gibi olan Köyceğiz Devlet Hastanesini geçen yıl açtık. Datça Devlet Hastanesi ile ilgili birkaç eksiğin ardından çalışmalar başlayacak ve 2017'nin ortalarında bitirmeyi hedefliyoruz. Milas Devlet Hastanesi'nin inşaatı başladı. Marmaris Devlet Hastanesi şuan proje aşamasında. Ayrıca Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni yeni binasına taşıdığımızda hastane personelinin çocukları için eski diş sağlığı merkezini kreş yapacağız" diye konuştu.
"YENİ ALDIĞIMIZ CİHAZI İLK BEN KULLANDIM"
Muğla'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ve emeklilik sonrası Muğla'da yaşamak istediğini söyleyen Himoğlu, "Biz de sağlık hizmeti alan bireyleriz. Bir çalışma yaptığımızda yarını düşünerek yapıyoruz. Örneğin geçenlerde bir rahatsızlık geçirdim. Önceden olsa ben de başka bir şehre gitmek zorunda kalacaktım. Fakat yeni aldığımız bir cihazı ilk ben kullanmış oldum ve sağlığıma kavuştum. Projelerimiz tamamlandığı zaman hiçbir Muğlalı tedavi için başka bir şehre gitmeyecek" diye ifade etti.
(BT-İK)

28.12.2016 16:32:27 TSI
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