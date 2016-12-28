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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Korkuteli'den Halep'e yardım TIR'ı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:31
Korkuteli'den Halep'e yardım TIR'ı
Korkuteli'den Halep'e yardım TIR'ı

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Memur-Sen ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Antalya'nın Korkuteli ilçesinde başlatılan, "Halep'te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar TIR'la yola çıktı.
Korkuteli ilçesinde Memur-Sen ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından başlatılan 'Halep'te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar TIR'a yüklenerek dualar eşliğinde gönderildi. İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Şaban Dişli, "Memur-Sen ve İHH İnsani Yardım Vakfı olarak özellikle bu savaşı durduramıyoruz ama en azından mazlumlara yardım etmek, bir bebeğin karnını doyurmak, bir çocuğun üzerine battaniye örtmek amacıyla, ilçede yardım kampanyası başlattık. Bu kampanya dâhilinde özellikle un ile nakdi yardım ihtiyaçlarını alıp bunları inşallah kardeşlerimize ulaştıracağız. İlçe halkımızın destekleriyle toplanan malzemeleri uğurluyoruz" dedi.
Antalya İHH Başkanı Mehmet Yıldırım ise, "Türkiye olarak Suriye'de yaşananlara seyirci kalamazdık. Bunun için devlet olarak ve millet olarak bu zulmün mağdurlarının yanında olmaya devam edeceğiz. İHH vakfı, o bölgede mağdur ve muhtaç olanlarına ve tespit edilen ihtiyaçlarına yönelik olarak tanzim edilen yardım TIR'larını ulaştırmaya devam etmektedir. Bundan sonra da milletimizin ve sizlerin destekleriyle devam edeceğine gönülden inanıyorum. Destek veren tüm ilçe halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Uğurlama töreninde konuşan Antalya İl Müftüsü Osman Artan da, "Halep'teki kanayan yaraya "dur" demek adına Korkuteli halkı üzerine düşen görevi yerine her zaman yerine getirmiştir. Yardım kampanyasında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Artan'ın duası ile içinde un ve battaniye bulunan yardım TIR'ı, Halep'e uğurlandı.
(AD-Y)

28.12.2016 16:35:06 TSI
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