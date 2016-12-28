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Vali Tuna: "Bugünümüze yarınımıza ve ortak geleceğimize sahip çıkıyoruz"



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Şanlıurfa'daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile Ankara Pursaklar Belediyesi desteğiyle toplanan yardım malzemeleri, Halep'e doğru yola çıktı.

"Haydi Şanlıurfa Halep İçin Yardım Zamanı" isimli kampanya çerçevesinde hayırseverler tarafından bağışlanan yardım malzemeleri Belsan Toplanma Merkezinde düzenlenen törenle uğurlandı. dualarla yola çıkan yardımlarla ilgili konuşan Yardımların Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatmak mecburiyetindeyiz. Bu kampanyaya ön ayak olan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ise kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Şanlıurfa'nın bu konuda rüştünü ispat etmeye ihtiyacı yok. Binlerce Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Bu topraklarda bin yıldır kalmamızın bir esrarı var. Dünyanın en stratejik bölgesinde kalabilmek kolay değil. Bunun sırrı nedir? Bu bizim gönül medeniyetimizde saklı. Biz kapımıza gelen insanımızla ekmeğimizi paylaşırız, sahip çıkarız, haksızlığın karşısında dururuz, zulme karşı çıkarız. Tarih bunları kaydediyor. Buna seyirci kalmayacağız. Biz bu insanlık trajedisini sona erdirmek ve hem de bundan etkilenen milyonlarca insana sahip çıkarak, bugünümüze, yarınımıza, ortak geleceğimize, barışa ve huzura hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah galip geleceğiz. Ayrıca bugünden itibaren bir kampanya başlatıyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte, İl Müftülüğümüz koordinesinde her gün bir otobüs ile gönüllülerimizi, yardım malzemelerinin koordineli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak üzere sınır bölgesine gönderiyoruz. Bütün kamuda çalışan memurlar ve Şanlıurfalılar buna destek olabilir. Bu gönüllü bir iş. Bir görev değil. Gitmek isteyenler, valiliğimize ve belediyelerimize isimlerini bildirebilirler. Gönüllülerimiz kendi ihtiyaçlarını da karşılayabilecek şekilde otobüsle sabah gidip, aynı gün dönecek. İnşallah ilk gönüllülerimizi yarın erken saatte göndereceğiz" dedi.

Yardım tırlarının Halep'e gönderildiği etkinliğe Vali Güngör Azim Tuna'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Timuroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İl Müftüsü İhsan Açık, siyasi parti ve sivil toplum Kuruluşu Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

(BB-SD-Y)



28.12.2016 16:40:48 TSI

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