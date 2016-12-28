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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Kemençenin son üstatlarından Mehmet Sırrı Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:45
Kemençenin son üstatlarından Mehmet Sırrı Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
Kemençenin son üstatlarından Mehmet Sırrı Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

Bekir Öztürk
GİRESUN (İHA) - Tedavi gördüğü İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden kemençenin son üstatlarından olan Mehmet Sırrı Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin tanınmış usta sanatçılarından Mehmet Sırrı Öztürk (78), toprağa verildi. Öztürk'ün cenazesi Giresun'un Görele ilçesi Merkez Hasanağa Camii'ne getirildi ve öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Görele Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada düzenlenen anma töreninde Öztürk'ten bahseden İlçe Kaymakamı Ünal Kılıçarslan, "Maalesef uzun zamandır tedavi görüyordu. Kaybettik, çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Öztürk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi aile kabristanlığında defnedildi.
Cenazeye Kaymakam Ünal Kılıçarslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, siyasi parti temsilcileri, çevre ilçelerden gelen belediye başkanlarının yanı sıra ünlü ses sanatçıları katıldı.
(BÖ-SO-Y)

28.12.2016 16:48:56 TSI
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