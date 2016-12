YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ataşehir'de planlama masada değil sokakta

Ataşehir'de planlama masada değil sokakta

- Ataşehir Belediyesi imar planlarıyla ilgili bilgilendirme amacıyla irtibat ofisi açtı



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de daha önce Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılmayan "yerinde katılımcı planlama" ile kapalı kapılar ardında değil; halkla birlikte, vatandaşların dilekçeleri üzerine, onların taleplerini esas alan bir uygulama yapılıyor. Ataşehir Belediyesi, Yenisahra ve Barbaros mahalleleri imar planları için konunun uzmanlarının bulunduğu, vatandaşın her türlü sorusunun cevaplanacağı bir irtibat ofisi açtı.

Yenisahra ve Barbaros mahallelerinin "1/5000 Ölçekli Revizyon İmar Planı"nın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Aralık ayında onaylanmasının ardından 1/1000 ölçekli imar planlarını hazırlayacak olan Ataşehir Belediyesi, çalışmalarını vatandaşlarla birlikte yürütecek. Bu kapsamda, Ataşehir'de daha önce Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılmayan "yerinde katılımcı planlama" ile kapalı kapılar ardında değil; halkla birlikte, vatandaşların verecekleri dilekçeler üzerinden ilerlenerek, onların taleplerini esas alan bir uygulama yapılıyor.



Plan irtibat ofisi açıldı

Ataşehir Belediyesi, Yenisahra ve Barbaros mahalleleri imar planları için konunun uzmanlarının bulunduğu, vatandaşın her türlü sorusunun cevaplanacağı bir irtibat ofisi açtı. 4 şehir plancısı ve 1 avukatın hazır bulunduğu Plan İrtibat Ofisi'nde, vatandaşlara planlarda yapılan değişiklikler anlatılıp, müstakil yapılaşmada ve parsel birleştirmelerinde geçerli olacak imar hakkı ile müteahhitle anlaşma halinde geçerli olacak haklar konusunda detaylı bilgi veriliyor. Plan İrtibat Ofisi'nde ayrıca; yol, donatı, cami, park gibi alanlarda kalan parseller ile yerinde yapılaşamayan parsellerin çözümü gerçekleştirilecek. Vatandaşların başvuru dilekçelerine göre de 1/1000 ölçekli imar planının tasarımına başlanacak.

Barbaros ve Yenisahra mahallelerine yönelik hizmet vermeye başlayan İmar Plan Ofisi, Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No 95 adresinde, Barbaros Mahalle Muhtarlığı'na 50 metre mesafede hizmet vermeye başladı.



Belediye Başkanı İlgezdi: "Müteahhitlerle anlaşmanızı bir hukukçuyla yapın"

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, vatandaşı inşaat firmalarına karşı uyararak yaşanabilecek mağduriyetlere dikkat çekti. İlgezdi, vatandaşların kafalarında olan soru işaretlerini ve merak ettikleri her şeyi bu ofise gelerek, ilgili ekibe sorabileceklerini ve gerekli bilgilendirmenin yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ben her mahalleye geldiğimde 'güvenmediğiniz müteahhitlerle anlaşma yapmayın' diye meselenin altını çizdim. 'İşin ehli müteahhitlerle anlaşma yapın, protokollerinizi ona göre yapın ki gelecekte mağdur olmayın' dedim. Bundan sonra protokol yapacak vatandaşlarımıza tekrar söylüyorum, anlaşmalarınızı mutlaka bir avukat ve hukukçu nezdinde hazırlayın. Protokollerde açık noktalar olabilir. Bir arkadaşınızla, tanıdığınızla değil mutlaka bir hukukçuyla birlikte protokolleri yapın."

(EY-SO-Y)



28.12.2016 16:53:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER