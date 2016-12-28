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Orman İşletmesi'nen ücretsiz fidan dağıtımı



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü, bu sene de yıl başı öncesi vatandaşa fidan dağıttı.

İlçe meydanında halka kestane, gürgen, zakkum, erguvan, menengiç ve böğürtlen fidanları vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, "Bu sene de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Bu sembolik bir dağıtım, vatandaşlarımız müdürlüğümüze gelerek fidanlarını alabilirler. Bu ay dağıtacağımız fidanların sayısı 10 bini bulalacak" dedi.

(İA-MŞ)



28.12.2016 16:55:50 TSI

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