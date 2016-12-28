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Başkan Alemdar'dan Kaymakam'a ziyaret



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SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan İlçe Kaymakamı olarak yeni görevine başlayan Muhsin Çatmadım'ı makamında ziyaret etti. Başkan Alemdar, Kaymakam Çatmadım'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Komşu ilçe Arifiye'den Serdivan'a atanan Kaymakam Çatmadım'a yapılan çalışmalardan ve hayata geçirilecek projelerden de bahseden Alemdar, yeni projelerin Serdivan'ın marka değerini daha da yükselteceğini ve tüm projelerin ortak amacının Serdivanlıların yaşam standardını yükseltmek olduğunu ifade etti. Kaymakam Muhsin Çatmadım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Serdivan'ı ileriye taşıyacak çalışmalar noktasında her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

(RŞ-İÇ)



28.12.2016 17:02:12 TSI

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