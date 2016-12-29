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Milletvekili Maviş: "Kaza Sinop'u derin üzüntüye boğdu"



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Otobüs kazasında yaralanan yolcuları hastanede ziyaret eden AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kazanın bütün Sinop'u derin üzüntüye boğduğunu söyledi.

Sinop'ta yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelerde tedavisi devam ediyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Başkanı Ali Çöpcü, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Ayancık Belediye Başkanı Ayhan Ergün, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Boyabat İlçe Başkanı Ferhat Yıldız, 75.Yıl Boyabat Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaret etti.

Yaralıların durumu hakkında bilgi alan Milletvekili Nazım Maviş, "Maalesef yaşanan kaza bütün Sinop'u derin üzüntüye boğmuştur. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Uğur Bekir İnebeyli, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü belirterek, genel sağlık durumlarının ve morallerinin iyi olduğunu söyledi.



Ölenlerin isimleri

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri şöyle: Hasan Günay(61), Güngör Gökoğlu(60), Ali Kuzkaya(17) ve Şehriban Fidan(19).

(OSM-SLH-Y)



29.12.2016 14:39:38 TSI

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