Medova Hastanesine ziyaretler sürüyor

KONYA (İHA) - Konya'da bir süre önce hizmete giren Medova Hastanesine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ile Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uzun, Medova Hastanesini ziyaret etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hastane genel müdürü Murat Kalafat ve İcra Kurulu Üyesi Dr. Seyit Karaca, başkanlara hastane ile ilgili tıbbî ve teknik bilgiler verdi.

Medova Hastanesi'nin 2012 yılında başlayan yatırım sürecinden sonra 2016 Mayıs ayında hasta kabulüne başladığını ve gerek fiziksel gerekse teknolojik donanım olarak yüksek standartta bir hastane inşa edildiğini ifade eden Dr. Seyit Karaca, Mayıs ayından itibaren de hem ilimiz genelinden hem de bölgemizden gelen hastalar için şifa kaynağı olarak hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Hastane genel müdürü Murat Kalafat, JCI kriterlerine uygun olarak yapılan ve donatılan hastanenin ülkenin 500 civarında aktif faaliyet gösteren özel hastane içerisinde mimari ve teknolojisi ile ilk 5'te yer aldığını, hizmetleri ile de kendine yakışır bir konuma hızla geleceğini ifade etti.

Yan dal uzmanlık hizmetleri ile beraber toplamda 57 hekimle hizmet verecek olan Medova Hastanesi'nin şu anda 400 civarında, nihâi aşamada da 1000'e yakın istihdam sağlayacağını belirten Kalafat, özellikle belli alanlarda daha nitelikli hizmet vermek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ise yoğun ülke ve Konya gündemi nedeniyle ziyarette geciktiklerini belirterek, ziyaretlerinde; Medova Hastanesi'ni mühendis gözüyle incelediğinde, 'özelin de özeli' olacak şekilde güzel bir yatırım olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu ve bu yatırımı Konya'ya kazandıran Berk Group ile öncü olan herkese teşekkür etmek gerektiğini kaydetti.

Belediye olarak her zaman yatırımcının yanında olmaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Hançerli, bundan sonra da üzerlerine düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uzun da, Konya'ya kazandırılan bu güzel eseri ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek; dernekleri vasıtasıyla, hastaneye her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

29.12.2016 14:50:21 TSI

