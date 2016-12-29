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Seydikemer'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kar nedeniyle çalıştığı mermer ocağında rahatsızlanan kişiyi Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bayır mahallesi Karabel mevkisinde mermer ocağında çalışan İhsan Karahan (63) aniden rahatsızlandı. 2 gündür aralıklar ile yağan kar yağışı nedeniyle mermer ocağı yolunun kapanması nedeniyle Karahan kendi imkânları ile hastaneye gidemedi Karahan 112 acilden yardım istemesi sonucu olay yerine UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen UMKE ve 112 ekipleri yolun kapalı olması nedeniyle Seydikemer Belediyesi ekiplerinden yolun açılması için yardım istedi. Karayoluna yaklaşık 2 kilometre mesafede olan mermer ocağı belediyeden gönderilen iş makinesi ile yaklaşık 02.00'de açılması sonucu UMKE ekipleri Karahan'a ulaştı.

UMKE aracına alınan Karahan Fethiye - Antalya karayolunda bekleyen 112 Acil Ambulans ekiplerine verildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Karahan Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Daha önce de kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Karahan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kar Sürücüleri Olumsuz Etkiledi

2 gündür aralıklar ile devam eden kar yağışı nedeniyle yollarda karayolları ekipleri ekiplerinin çalışmalarına rağmen sürücüler trafikte zorlu anlar yaşadı. Yolda kalan tır ve kamyon sürüleri zincir takarak devam ettiler.

Yolda kalan tır şoförü Ferhat Turunç, sürekli bu yolu kullanıyorum. Kardan dolayı burada mahsur kaldım, zincir takmak zorundayım dedi.

(MB-Y)



29.12.2016 14:52:27 TSI

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