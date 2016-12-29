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Emirdağ'dan Çifteler ilçesine atanan Kaymakam Akın Ağca'ya veda yemeği



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ESKİŞEHİR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden Eskişehir'in Çifteler'e atanan Kaymakam Akın Ağca'ya, Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın tarafından veda yemeği verildi.

Veda yemeğine, Eskişehir Emirdağ Kültür Sanat Derneği (ESAB) Başkanı Ahmet Urfalı, Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, Emirdağ Kent Konseyi Başkanı Ahmet Yiğiter, Emirdağ Ticaret Odası Başkanı Halil İbrahim Aktepe, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.

Yoğun bir ilginin olduğu veda yemeğinde konuşan Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, "Emirdağ'dan Eskişehir Çifteler ilçesine tayin olan Kaymakamımız Akın Ağca'ya, Emirdağ'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. Çifteler ilçesindeki yeni görev yerinde başarılar diliyoruz'' dedi.

Kent Konseyi Başkanı Ahmet Yiğiter ise, "Kaymakamımız Akın Ağca, Emirdağ'da adını yaşatacak güzel hizmetler yaptı. Kendisini hayırla hatırlayacağız'' diyerek yapılan hizmetlerden örnekler verdi.

Eskişehir Emirdağ Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ahmet Urfalı da konuşmasında "Kaymakamımız Akın Ağca, Emirdağ'da ve Eskişehir'de düzenlenen sanatsal, kültürel ve sosyal alanlarda ve Emirdağ'a yenilikçi hizmetler vermiş, yapılan etkinliklere katkı ve destek sağlamıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz'' dedi.

Kaymakam Akın Ağca ise yaptığı konuşmasında, veda yemeğini düzenleyen Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın'a teşekkür etti ve konuşmasını şöyle sürdürdü,

"Emirdağlıların birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bunu, Emirdağ'da görev yaptığım dört yıl boyunca yaptığım gözlemlere dayanarak söylüyorum. İnşallah bu dileğim bir gün gerçekleşecektir. Çifteler'de de bir eviniz var, kapım sizlere her zaman açıktır. Hepinize teşekkür ederim'' dedi.

Yemekte Kaymakam Ağca'ya çeşitli ödüller verildi.

(İHA-MET-Y)



29.12.2016 15:11:39 TSI

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