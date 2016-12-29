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Engelsiz yaşam merkezi'nde ilk eğitim



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'Engelsiz Kent Edirne' hedefiyle çıktığı yolda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete kazandırdığı 'Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ilk eğitim Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu tarafından verildi.

Engelli vatandaşların eğitimden spora, tiyatro salonundan, çocuklar için oyun oynayabilecekleri odaların bulunduğu Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Edirnelilerin hizmetine sunan Edirne Belediyesi, engelli bireylerin ailelerine yönelik 'İlk Yardım Eğitimi' düzenlendi. Engelli vatandaşların ve ailelerin katıldığı eğitimde Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, 'Basınç ülserleri; önleme ve tedavi' yöntemleri hakkında bilgi verdi. Tanrıkulu'nun konuşması işitme engelli vatandaşlar içinde işaret diline de çevrildi.

Edirne Belediyesi'nin kenti engellilere yönelik dizayn etmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tanrıkulu, "Bir engellinin sabah evden çıktığında bütün işlerini rahatlıkla halledebileceği bir kent oluşturma hedefimiz var. Kentin belli noktalarına yürüme engelli vatandaşların için Akülü Engelli Aracı Şarj İstasyonları kurduk. Bir kenti eğer engellilere yönelik dizayn ederseniz, aslında herkes için dizayn edersiniz. Şehrin engelsiz bir kent haline gelebilmesi için hep birlikte elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Engelli yakınları için bir ilk yardım semineri düzenledik. Engelli yakınlarının acil durumda yapması gerekenleri sizlere anlatarak, bu anlamda yardımcı olmak istedik. Bugün basınç yaraları ile ilgili bazı pratik bilgileri vereceğim" diye konuştu.

Ailelere, yatan hastaların yatak seçimlerinden, uyuma pozisyonlarına kadar birçok konuda detaylı bilgi veren Tanrıkulu, dengeli ve yeterli beslenmeye de dikkat çekti.

Yatan hastaların çarşaflarının ütü yapılmasını isteyen Tanrıkulu, "Basınç yaralarına neden olmaması için çarşafın gergin olmasına lütfen dikkat edin. Hastanın yatış pozisyonunu sık sık değiştirin. Basınç yarası, genellikle sürekli aynı pozisyonda yatan hastalarda oluşur. İlk olarak ciltte küçük kızarıklarla başlar. Eğer buna dikkat etmez, ciddiye almaz, önemsemezseniz bu kızarıklıklar ciddi yaralanmalara neden olabiliyor" diyerek, aileleri bu konuda uyardı.

Daha sonra ilk yardım eğitmenleri Ayten Sünetçiler ve İnci Özer ise aileleri Temel Yaşam Desteği ve İlk Yardım konusunda uygulamalı olarak bilgilendirdi.

(KU-MEF-Y)



29.12.2016 15:30:02 TSI

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