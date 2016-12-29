Kovancılar'dan Halep'e yardım
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Şemsettin Aydoğdu
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Halep için toplanan yardımlar yola çıktı.
Kovancılar'da, İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İşadamları Derneği ve TÜGVA Şubesi işbirliği ile "Halep'e Yardım" kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında bir kamyon, un, battaniye ve giyimden oluşan yardım toplandı. Toplanan yardımlar İlçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla dualar eşliğinde gönderildi. Kaymakam Gündoğdu, ilçede birlik içinde Halep'te zor durumda olanlar için ayni yardım toplayarak gönderdiklerini söyledi.
(HİV-MP-Y)
29.12.2016 15:45:39 TSI
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