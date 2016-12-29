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Ilgar dağı tünel ihalesi yapıldı



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan kamuoyunun uzun süredir merakla beklediği, sadece bölgenin değil Türkiye'nin çok önemli Kafkaslara açılan geçiş güzergahı üzerinde bulunan ve kış aylarında yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebi ile sürücülere zor anlar yaşatan Ilgar dağı tünelinde nihayet ışık görülecek.

Tünel ihalesi ile ilgili açıklama yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, "Ardahan ve Posof arasındaki mesafeyi 65 kilometreye düşürerek bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak olan Ilgar Dağı Tünel ihalesinin 26/12/2016 tarihinde yapıldı. Ardahan Çıldır yol ayrımından itibaren başlayacak olan 41 km'lik uluslararası standartlardaki duble yolun temeli ilkbaharda atılacak. İhale bedeli yaklaşık 428 Milyon TL olan bu yolun içinde yer alacak olan Tünel'in giriş ve çıkışı, sol tüp uzunluğu 4957 m ve sağ tüp uzunluğu 4812 m olan iki tüpten oluşan tünelle ulaşımın daha hızlı ve güvenli sağlanması amaçlanıyor. İhale edilen yolun bünyesinde 28,70 m uzunluğunda Bağırsak Deresi Köprüsü, 277 m uzunluğunda Kura Nehri Viyadüğü ve 87.30 m uzunluğunda Çayağzı Köprüsü bulunmaktadır" dedi.

Ilgar Tünelinin çok önemli ve tarihi bir proje olduğunu da kaydeden Başkan Köksoy, "İlimizin ve Posof ilçemizin ulaşımı açsıdan fevkalade önemli olan ve aynı zamanda Ilgar tüneli, Ardahan'ı Ahıska ve Gürcistan'a bağlayan devlet yoludur. Bu vesileyle çabalarından dolayı Milletvekilimiz Sayın. Prof. Dr. Orhan Atalay'a teşekkür ediyorum ayrıca, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sn. Ahmet Arslan ve Hükümetimize, Ardahan'lılar adına şükranlarımı sunarım." şeklinde konuştu.

(OY-AT-Y)



29.12.2016 15:52:48 TSI

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