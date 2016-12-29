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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Kaymakam Ateşoğlu daire amirleri ve muhtarlarla buluştu

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:01
Kaymakam Ateşoğlu daire amirleri ve muhtarlarla buluştu
Kaymakam Ateşoğlu daire amirleri ve muhtarlarla buluştu

(Fotoğraflı)

Kerem Karamanlıoğlu
İZMİR (İHA) - Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, ilçede görev yapan daire amirleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek 2016'yı değerlendirdi.
Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, kentte görev yapan daire amirleri ve mahalle muhtarlarıyla buluştu. 2016 yılında yapılan çalışmalar ve 2017'de yapılması planlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, muhtarların aktardığı bazı sorun ve sıkıntılarda tartışıldı. Atanmışlar ve seçilmişler olarak vatandaşa hizmet konusunda daire amirleriyle muhtarların daha çok iletişim halinde olması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Ateşoğlu "İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla önümüzdeki süreçte kamu hizmetinin daha iyi sağlanması, vatandaşımızın hizmetlerden daha hızlı yararlanması aynı zamanda yerel hizmetlerinde daha koordineli olabilmesi için çeşitli toplantılar yapacağız. Bugün ilk kez daire amirlerimiz ve siz değerli muhtarlarımızla yapıyoruz. Önümüzdeki ay itibarıyla vatandaşlarımızın, ilçe ve büyükşehir belediyelerimizin de katılacağı toplantılar yapacağız. Bu toplantılardan elde ettiğimiz veriler ile konuların, meselelerin üzerine gideceğiz" dedi.
(KK-HG-Y)

29.12.2016 16:05:29 TSI
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