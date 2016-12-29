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Artvin'den Halep'e yardım seferberliği



(Fotoğraflı)



Ziya Akyıldız

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Borçka ilçesinde Kaymakamlık ve Belediyenin işbirliği ile Suriye'nin Halep şehrinde yaşayan Müslümanlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Borçka Kaymakamlığı ve Borçka Belediyesi, Suriye'nin Halep şehrinde yaşanan savaş nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar tırlara yüklenerek Halep'e uğurlanacak.

"Kaymakamlık bünyesi altında çamsakızı çoban armağanı biz de Halep'teki kardeşlerimizin yardımına koşuyoruz" diyen Borçka Kaymakamı Ertuğrul Örnek, "Gerek Türk Cumhuriyetleri gerekse diğer İslam coğrafyasından kardeşlerimiz maddi ve manevi yardımımıza koştu, cepheye koştu. Bugün de biz aynısını o kardeşlerimiz için yapıyoruz. Canımız yanıyor. Elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Kardeşlerimizin yardımlarına dün nasıl koştuysak bugün de koşuyoruz. Elimiz, gönlümüz onların yanında olacak. Suriyeli kardeşlerimizin her daim yanındayız" dedi.

Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, "Suriye'de uzun yıllar süren bir dram var. Fakat son günlerde gelen görüntüler artık durumun daha vahim boyutlara vardığını gösteriyor. Tüm yurtta olduğu gibi ilçe halkımızın da Halep için seferber olacağından eminim. Halep'i açlıktan, insanlığı utançtan kurtarmak için hep beraber el ele verelim" ifadelerini kullandı.

(ZA-MK-Y)



29.12.2016 16:09:20 TSI

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