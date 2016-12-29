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Ahmetli'nin hafriyatı kontrol altında



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi ve kuruluşlar, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgelerini almaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kayıt dışı ve kaçak hafriyat atıkları taşınmasının önüne geçebilmek amacıyla hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi ve kuruluşlara "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" vermeye devam ediyor. Bu çerçevede Ahmetli ilçesinde verilen ilk izin belgesini Ülker İnşaat adına Hüseyin Ülker aldı. Manisa'da hafriyat sorununu çözebilmek amacıyla yapılan çalışmalarla, her araca takip sistemi takılarak kontrolün sağlandığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım," Bu belge ile kayıt dışı ve kaçak hafriyat atıklarının taşınmasının önüne geçmeyi sağlıyoruz. Gerekli belgeleri tamamlayan firmalara belgelerini veriyoruz. Bu anlamda Ahmetli ilçemizde Ülker İnşaat'a da izin belgesini teslim ettik" dedi.

(AY-Y)



29.12.2016 16:16:50 TSI

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