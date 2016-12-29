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Alibeyoğlu'ndan tekstil atölyesini ziyaret



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlisin Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, eski tekel deposunda faaliyet gösteren Nur Tekstil Atölyesini ziyaret etti.

Ziyareti esnasında hem atölyeyi dolaşan hem de çalışanlarla sohbet eden Alibeyoğlu, yetkililerden iş ve işçilerle ilgili bilgi aldı. Çalışanlarla da sohbet eden Alibeyoğlu, bu tür iş yerleri sayesinde istihdam sağlandığını ve ilçedeki işsiz sayısının ise düştüğünü söyledi. Güroymak'ın genç nüfus bakımından yüksek potansiyele sahip olduğuna ifade eden Alibeyoğlu, "İlçemizde işsizlik oranlarını düşürmek için her türlü çalışma ve projeyi yapacağız. Bu bağlamda bu iş yerimiz ve benzeri istihdam sağlayan iş yerlerinin kapasitesini artırabilmeleri amacıyla belediye ve kaymakamlık olarak gerekli desteği sunacağız" diye konuştu.

(GO-MSA-Y)



29.12.2016 16:50:56 TSI

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