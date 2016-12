YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Kepez Danışma Meclisi yapıldı

AK Parti Kepez Danışma Meclisi yapıldı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Kepez Ak Parti Belde Teşkilatı, Alper Altınok başkanlığında ilk Danışma Meclisi toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Babacanoğlu, geçmiş yönetimlerde Ak Parti Kepez Belde Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Ülkü Ay, Zafer Topsuy, Üzeyir Aydın'ın da katıldığı Alper Altınok döneminin 1. Danışma Meclisi toplantısında, yeni yönetimin bugüne kadar yapmış olduğu siyasi ve sosyal çalışmalar irdelendi ardından da yerel siyasi gelişmeler ve Anayasa Komisyonu çalışmaları ile birlikte ülke gündeminde yer tutan siyasi gelişmeler tartışıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ak Parti Kepez Belde Başkanlığı Başkan Yardımcısı Hasan Akıncı'nın faaliyet raporunu okumasıyla başlayan Danışma Meclisi toplantısında Ak Parti Kepez Belediye Meclisi Üyesi Nermin Erdoğan da bir sunum yaptı.

Ak Parti Kepez Teşkilat binası toplantı salonunda gerçekleşen Danışma Meclisinde bir konuşma yapan Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Babacanoğlu, Çanakkale'de CHP'li belediyenin HDP'ye tahsis ettiği Nikah Salonunda yaşanan Atatürk resmine yönelik sansür tartışmalarına dikkati çekti. AK Parti'nin kurulduğu günden buyana birlik beraberlik içinde bugünlere geldiğini ve girilen her seçimden başarıyla çıkılmasında birlik beraberliğin önemli rol oynadığına vurgu yapan konuşmasında "Kepez Teşkilatımızda da birlik beraberliğimiz her daim korundu. Kepez Teşkilatı bizim Ak Parti olarak göz bebeğimiz. Alper Başkanın Kepez'de yaptığı çalışmalar her yerde, hatta rakipler dahi yakından takip ediyor, örnek alınacak şekilde izleniyor. Başarı sağlanmasında elbette birlik ve beraberliğin önemi büyük. Ak Parti'nin başarıdaki sırrı, birlik beraberliğini korumasıdır. Kuruluşumuz ile birlikte başlattığımız dayanışma ruhu sayesinde bugünlere geldik. Girdiğimiz her seçimden yüzümüzün akı ile çıktık. Kepez'de CHP'li belediye başkanının muhatabı Alper Altınok başkanımdır. Belediyenin çalışmalarını yakından takip edin, eksiklikleri başkanıma bildirin. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl önümüze gelecek referandumda Ak kadrolar olarak hepimize önemli görevler düşüyor. Çok çalışmalıyız" dedi.

Söz alan Ak Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok ise, birlik ve beraberlik anlayışını göreve geldikleri ilk günden beri yayarak sürdürdüklerini belirtti. Altınok "Birlik ve beraberliğimizdeki en büyük düsturumuz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, bir olma, iri olma, diri olma anlayışını hakim kılmadır. Bu kutlu davaya kim hizmet etmişse Allah ondan bin kere razı olsun. Makam, mevki önemli değil. Üyelerimizden sokak temsilcilerine, sandık sorumlularına, mahalle sorumlularına kadar herkes en az yönetim kurulu üyemiz kadar kıymetli ve değerlidir. An itibarıyla göreve geldiğimiz ilk gün bir şey söyledik; Kepez'de kapısını tıklamadığımız ev bırakmayacağız. Hiç kimseyi ayırmayacağız, herkese dokunacağımıza söz verdik. Bugüne kadar yüzlerce insana dokunduk. Kimi zaman pazaryerinde milletimizin içinde olduk. Kimi zaman hasta ziyaretinde bulunduk. Doğumu, düğünü, cenazesi acı ve mutlu günde herkesin yanında olmaya çalışıyoruz. Ak Parti sevdalıları ile hep birlikte yürüyoruz. İnşallah referandumda Kepez'de yeni bir tarih yazacağız. Buradan ilan ediyorum; yarından tezi yok her mahalle, her sokakta ter akıtmaya başlıyoruz. Yağmur, kar, fırtına hiçbir engel tanımadan kapı, kapı dolaşacağız. Referandumun Türkiye için ne kadar hayati önem taşıdığını her insana usanmadan anlatmaya çalışacağız. Sandıkları 'evet' oyları ile doldurmamız lazım. Biz kendimize güveniyoruz" dedi.

Danışma Meclisi toplantısına Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte Ak Parti sokak ve mahalle temsilcileri sandık sorumluları da katıldı. Karşılıklı görüş alışverişlerinin de yapıldığı Danışma Meclisi geç saatlerde sona erdi.

(GD)



29.12.2016 16:58:58 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER