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Diyar Life Diyarbakırlılara hizmet vermeye başladı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - İç dizaynı yenilenip kadrosu genişletilen Diyar Life Hastanesi Diyarbakırlılara hizmet vermeye başladı.

Merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı semtinde hizmet veren Özel Diyar Life Hastanesi, yenilenen iç dekorasyonu ve profesyonel kadrosuyla tekrar Diyarbakırlıların hizmetinde. Profesör ve doçent ağırlıklı olan akademik kadrosuyla ön plana çıkan hastanenin teknik donanımı da yenilendi.

Hastanenin bölgeye daha büyük hizmetler vereceğini ve en büyük bölge hastanelerinden biri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Hakan Çoksüer, "Hastanemiz profesyonel kadrosuyla kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, yeni doğan bölümü, tüp bebek merkezi, ortopedi, üroloji ve androloji gibi bölümleriyle daha büyük kitlelere hitap edecek" dedi.

(EK-MP-Y)



29.12.2016 17:01:43 TSI

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