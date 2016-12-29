30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Diyar Life Diyarbakırlılara hizmet vermeye başladı

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:58
Diyar Life Diyarbakırlılara hizmet vermeye başladı
Diyar Life Diyarbakırlılara hizmet vermeye başladı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - İç dizaynı yenilenip kadrosu genişletilen Diyar Life Hastanesi Diyarbakırlılara hizmet vermeye başladı.
Merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı semtinde hizmet veren Özel Diyar Life Hastanesi, yenilenen iç dekorasyonu ve profesyonel kadrosuyla tekrar Diyarbakırlıların hizmetinde. Profesör ve doçent ağırlıklı olan akademik kadrosuyla ön plana çıkan hastanenin teknik donanımı da yenilendi.
Hastanenin bölgeye daha büyük hizmetler vereceğini ve en büyük bölge hastanelerinden biri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Hakan Çoksüer, "Hastanemiz profesyonel kadrosuyla kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, yeni doğan bölümü, tüp bebek merkezi, ortopedi, üroloji ve androloji gibi bölümleriyle daha büyük kitlelere hitap edecek" dedi.
(EK-MP-Y)

29.12.2016 17:01:43 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da elektrik kesintisi uygulanacak
YEREL

DİYARBAKIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANACAK
Silvan'dan Haleplilere 32 bin TL yardım
YEREL

SİLVAN'DAN HALEPLİLERE 32 BİN TL YARDIM
Diyarbakır'da hasta çocuklara yeni yıl sürprizi
YEREL

DİYARBAKIR'DA HASTA ÇOCUKLARA YENİ YIL SÜRPRİZİ
Ev hanımlığından sıkıldılar resim kursuna yazıldılar
YEREL

EV HANIMLIĞINDAN SIKILDILAR RESİM KURSUNA YAZILDILAR