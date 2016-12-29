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Gediz'de kar sevinci



(Fotoğraflı)



Mehmet Altıntaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yılın ilk kar yağışıyla başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlar arasında kar sevinci yaşanıyor.

Aralık ayı başında Gediz'in yüksek kesimleri Muratdağı Termal Kayak Merkezi ile Akdağ ve Cebrail dağlarına yağan kar, nihayet ilçe merkezi ve çevresine de yağarak hem çocukları, hem vatandaşları, hem de çiftçileri sevindirdi.

Yaklaşık 25 santimetre ile tüm bölgeyi örten kar şehir içi ve köy yollarında ulaşımı aksatırken, 2312 metre yükseklikteki Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde de 2 metre kalınlığa ulaştı. Bölgedeki yoğun kar yağışının ardından kış sporcularının Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne akın etmeleri bekleniyor.

Diğer taraftan bu gün yoğun kar yağışı nedeniyle Kütahya genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacakları bildirildi.

(MA-EFE)



29.12.2016 17:04:53 TSI

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