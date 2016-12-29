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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van'da 'Kariyer Günleri' etkinliği

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:15
Van'da 'Kariyer Günleri' etkinliği
Van'da 'Kariyer Günleri' etkinliği

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Kariyer Günleri' etkinliği düzenlendi.
İpekyolu Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi proje uzmanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Kişisel Gelişim Uzmanı Polat Doğru, kendi hayatından öğrencilere aktardığı kıstaslarla örnek alınması gereken önemli konulara dikkat çekti. Öğrencilerin başarıya ulaşmalarında izlemeleri gereken yol, yöntemler hakkında bilgiler aktaran Doğru, zaman zaman öğrencilere sorular sorarak fikirlerini aldı. İnsanın önce kendisini keşfetmesi ve ne istediğini bilmesi gerektiğini dile getiren Doğru, çok çalışmanın insanı başarıya götürmeye etkin olduğunu kaydetti.
'Kariyer Günleri' etkinliğinin ikinci oturumu ise Selahaddini Eyyubi BİST Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.
(MSA-Y)

29.12.2016 17:19:45 TSI
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