Salihli Belediyesi'nden karla etkin mücadele
(Fotoğraflı)
Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Tüm yurtta olduğu gibi Salihli ve yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışının ardından Salihli Belediyesi ekipleri, karla mücadelesine ara vermeden devam ediyor.
Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması amacıyla ilçeye bağlı 24 mahallede yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle Sart-Ödemiş ve Salihli-Gördes bağlantı yollarında kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, yağışın etkisini gösterdiği Başlıoğlu, Çaypınar, Yeniköy, Çakaldoğan, Burhan, Çelikli, Damatlı, Karaağaç, Dombaylı, Kızılavlu, Kanevli, Delibaşlı, Eminbey, Kaplan, Hacıköseli, Akyar, Mamatlı, Poyrazdamları, Hacıhıdır, Ortaköy, Kemer, Kurttutan, Kale ve Gökeyüp Mahallelerinde de yol açma ve tuzlama çalışmasını tamamladı.
(BA-AY-Y)
29.12.2016 17:22:03 TSI
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