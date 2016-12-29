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Başkan Genç, muhtarlara "milli seferberliği" anlattı



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SAMSUN (İHA) - Canikli muhtara Cumhurbaşkanı'nın "milli seferberlik" çağrısını anlatan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Milli seferberlik çalışmaktır. Şehrimiz ve ülkemiz için daha çok çalışacağız" dedi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "milli seferberlik" çağrısını anlatmak ve Türkiye'nin içinde bulunduğu yeni Anayasa ve başkanlık sistemi sürecinin önemine dikkat çekmek amacıyla Canikli muhtarlarla buluştu. Canik Kültür Merkezi'nde Başkan Yardımcıları Alican Usta, Seit İleri, Hamza Abdurrahmanoğlu, AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler ve Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç'in de katıldığı buluşmada, muhtarlara "milli seferberlik" çağrısını anlatan Genç, şehitlere ve gazilere vefa borcunun çalışarak ödenebileceğini söyledi.



"Şehitlerimize borcumuzu çalışarak öderiz"

Yaptığı konuşmada muhtarlara seslenen Başkan Genç, "Türkiye'miz, büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinde. Ancak bu değişim ve dönüşüm sürecinde iç ve dış mihraklar, ülkemizin yükselişine dur demek için gece gündüz çalışıyor. Türkiye, sınırları içinde ve dışında adeta yeni bir İstiklal Harbi veriyor. Yiğitlerimiz Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinde mücadele veriyor. Şehit ve gazilerimiz var. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun ödenmesi için en doğru ve güzel yol daha çok çalışmaktır. Çünkü güvenlik güçlerimiz bizden dua ile birlikte ülkemizin kalkınması ve büyümesi için çalışmamızı bekliyor" diye konuştu.



"Milli seferberlik, çok çalışmaktır"

Milli seferberliğin, herkesin milli düşünmesinin yanı sıra, şehrin ve Türkiye'nin yüküne omuz vermek olduğunu ifade eden Genç, "Milli seferberlik, 'eline silahını al, sokağa çık' demek değildir. Milli seferberlik, daha çok çalışmaktır. Türkiye'nin ekonomisine ve güvenliğine yönelik saldırıların boşa çıkartılması konusunda, devletle birlikte, hepimize çok önemli görevler düşüyor. Bu kritik dönemde çalışarak devletimizle aynı safta yer alabiliriz. Belediye Başkanı da, muhtar da, sanayici de, işçi de, herkes görevini tam ve doğru yapacak. Ülkesini ve milletini savunmak için, en kıymetli varlığını, canını ortaya koyan yiğitlere, bizler de çalışarak örnek olmalıyız" diye konuştu.



"Türkiye her şeye rağmen büyüyor"

Türkiye'nin, güvenlik sorunlarıyla birlikte büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülke olduğuna vurgu yapan Genç, "Hain saldırılar olurken, bütün bunlar, ülkemizin aynı zamanda gelişmeye, kalkınmaya, büyümeye devam ettiği gerçeğini de ortadan kaldırmıyor. Türkiye her alanda büyümesini sürdürüyor. Terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi, işte bu başarıdır. Allah'ın izniyle, 2023 hedeflerimize ulaşmamızı kimse engelleyemeyecek. Terörle bizi yormaya çalışanlar bilsin ki biz yorulmayız. Bu ülkenin birliğini, dirliğini, kardeşliğini bozmak isteyenlere karşı da pabuç bırakmayız. Hükümetimizin hayata geçirdiği dev projeler, çalışmalar, bizim göstereceğimiz gayretler terörü de ülke gündeminden düşürecektir" ifadelerini kullandı.



"Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var"

Devletin denen mekanizmanın canlı bir sistem olduğuna ve değişime ihtiyaç duyduğuna işaret eden Başkan Genç, şunları söyledi: "Artık yeni Türkiye'nin inşasına ihtiyaç olduğu bir aşikardır. Ülke ve millet olarak dünyanın değişen şartlarını çok iyi okumalıyız. Önümüzde yeni Anayasa süreci var. Yeni Anayasa ve başkanlık sistemi ile 'millet özne', 'devlet nesne' olacaktır. Bu, bugüne kadar millet nesne, devlet özne şeklinde oldu. Bu anayasa milleti değil, devleti düzenleyecek. Sizler muhtarlar olarak bunu mahallelerinizde halkımıza anlatmalısınız. Bugün devletimiz nasıl bir mücadele içindeyse, bizler de aynı kararlılığı göstermek mecburiyetindeyiz. Yeni Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için muhtarlarımıza büyük görevler düşmektedir."



"Birlik olmalıyız"

Konuşmasında yeni Anayasa ve başkanlık sistemine dikkat çeken AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler de, "Millet olarak birlik olmak zorundayız. Türkiye'miz çok önemli süreçlerden geçiyor. Ülkemiz içeride ve dışarıda bir yandan hainlerle mücadele ederken, bir yandan da ülkemizin büyümesi, hedeflerine ulaşması için mücadele ediyor. Bizler de siyasi düşüncelerimizi, mezhepsel farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız" dedi.

Toplantının sonunda muhtarları dinleyen Başkan Genç, 2016 yılında Canik'te yaptıkları çalışmalar ve 2017 yılında yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

(SAM-SLH-Y)



29.12.2016 17:23:54 TSI

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