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Güroymak Belediyesinde 'Toplu İş Sözleşmesi' heyecanı



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak Belediyesi ile Hak-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye başkanlığı makamında gerçekleştirilen imza törenine Güroymak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Hak-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Hak-İş Sendikası yönetim kurulu üyeleriyle Hak-İş Sendikası Güroymak Temsilcisi Mikail Yoldaş katıldı. Yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanarak mevcut 77 kadrolu işçilerin maaşı için Belediye Başkan Vekili Alibeyoğlu ile Hak-İş Güroymak Temsilcisi Yoldaş toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Hak-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, sözleşmenin yaklaşık 77 işçiyi kapsadığını belirterek, "Yıllık enflasyonlara göre de 60 günden beri devam eden çalışmalarımız sonucunda birinci yıl yüzde 7,2, ikinci yıl ise yüzde 8 oranında işçi arkadaşlarımızın maaşlarına zam yapıldı. Tabi gönül isterdi ki oranlar daha fazla olsun. Bütçenin kısıtlı olmasından dolayı ekonomide bu yönde ilerliyor. Katkılarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Sözleşmenin çalışanlarımıza ve sendikamıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ise, "Hak-İş Sendikasıyla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu belediyemizde çalışan personelimize, işçimize 2017 yılını kapsayacak maaş zamlarının görüşmesini yaptık. Görüşme son derece verimli geçmiş olup, ortalama yüzde 7 maaş artışıyla sözleşmemizi imzalamış bulunmaktayız. Tabi gönül arzu ederdi ki çalışanlarımıza daha da yüksek miktarlarda maaş artışları yansıtabilelim, fakat belediyemizin ekonomik durumu ve bunun yanında personel giderlerinin bütçemizin yaklaşık yüzde 60'ına tekabül etmesi gibi olumsuzluklardan dolayı bütün imkanlarımızı en üst noktada zorlayarak bu kadar artış verdik. İyi bir oran zaten, devletimizin de memuruna teklif ettiği oran yüzde 7 artı enflasyon oranı. Bu açıdan baktığımızda çalışanlarımızın devlet memurlarıyla aynı düzeyde zam aldıklarını görüyoruz. İnşallah bu yapmış olduğumuz sözleşme işçilerimize ve belediyemize hayırlara vesile olur" dedi.

(GO-MSA-Y)



29.12.2016 17:26:05 TSI

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